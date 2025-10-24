Parma, duro colpo allo spaccio, sequestrati oltre 1,3 kg di cocaina e 13.400: arrestato un 21enne

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno portato a termine un’importante operazione antidroga, conclusasi con l’arresto di un 21enne italiano residente in città. L’attività investigativa ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti, ritenendolo responsabile della detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di cocaina.

L’indagine ha avuto origine da un intervento apparentemente di routine, avvenuto nella notte di martedì 21 ottobre scorso, quando la Centrale Operativa del 112 di Parma ha inviato una pattuglia nel quartiere San Lazzaro a seguito della segnalazione di un cittadino. L’uomo aveva notato una persona che, con una torcia in mano, cercava qualcosa accovacciata tra le auto in sosta.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato il soggetto segnalato, effettivamente intento ad armeggiare con una torcia. Alla vista della pattuglia, il giovane ha cercato di dissimulare il proprio comportamento, salendo su un’auto parcheggiata nelle vicinanze e tentando di allontanarsi per evitare il controllo.

Insospettiti dalla manovra, i Carabinieri hanno intimato l’alt e fermato il veicolo poco distante. Durante il controllo, il conducente — identificato in un 21enne italiano — si è mostrato particolarmente nervoso e non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili. Dall’abitacolo dell’auto i militari hanno percepito un forte odore di hashish, che li ha indotti ad approfondire l’ispezione del veicolo.

Nel vano portaoggetti è stato rinvenuto un grammo di hashish contenuto in un sacchetto di plastica semiaperto, mentre nel bracciolo tra i sedili anteriori è stato trovato un involucro di cellophane contenente 12 grammi di cocaina, confermata poi dal Narcotest.

La posizione del giovane si è ulteriormente aggravata quando, nel bagagliaio dell’auto, sotto la ruota di scorta, i Carabinieri hanno scoperto una somma di denaro contante pari a 13.400 euro, suddivisa in due mazzette — una delle quali sigillata sottovuoto — in banconote di vario taglio. Il 21enne non ha saputo giustificarne la provenienza.

Alla luce di quanto rinvenuto, i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione del ragazzo. All’interno dell’autorimessa è stato trovato un ingente quantitativo di cocaina: un panetto rettangolare da 1,193 kg, confezionato sottovuoto e custodito in una scatola di scarpe, oltre ad altri due involucri contenenti 51 e 54 grammi della stessa sostanza.

Nella camera da letto, inoltre, sono stati sequestrati un bilancino di precisione e un coltello con residui di stupefacente, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi.

Complessivamente, l’operazione ha portato al sequestro di 1,310 kg di cocaina, 13.400 euro in contanti e materiale utile all’attività di spaccio.

Il giovane è stato quindi arrestato e condotto al carcere di Parma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il G.I.P., dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.