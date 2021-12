Parma è cultura, presentazione pubblica della associazione che vuole un rinascimento cultura per la città. Presente Vignali

L’associazione Parma è cultura si è presentata pubblicamente martedì 7 dicembre con un evento che ha coniugato riflessività e arte, dopo la firma del manifesto che aveva preannunciato gli intenti del gruppo, auspicando un nuovo rinascimento per la città e controfirmato da esponenti del mondo della cultura locale e nazionale come Vittorio Sgarbi.

Una numerosa assemblea riunita presso la Galleria Centro Steccata ha approvato lo statuto e sottoscritto l’atto costitutivo, secondo cui i membri dell’associazione si impegnano a perseguire gli intenti del manifesto condiviso, su tutti quello di lavorare per la formulazione di una programmazione culturale, che riesca a esprimere un’identità forte, luminosa e di qualità, armonizzando l’operato dei vari centri di produzione del teatro, della musica, dell’editoria e delle arti visive di cui Parma dispone.

Faranno parte del direttivo Pierpaolo Pessini, Alberto Mattia Martini, Cristina Matarrese, Vittorio Zaini, Massimo Tannoia e la Presidente nominata Angela Spocci (già direttrice del Teatro Regio).

Le proposte riguardano la rianimazione di un polo culturale all’aperto, fucina di eventi per il centro storico e l’oltretorrente (Officina parmigiana), il rilancio del Festival Verdi prendendo ispirazione da Salisburgo, Spoleto o Avignone i cui festival sono espressione dell’interdisciplinarità delle forme artistiche e l’organizzazione di eventi di qualità internazionale come in passato sono state le mostre del Correggio e del Parmigianino.

Ancora, il recupero del Teatro dei dialetti, una implementazione delle attività per la Casa della Musica e l’ideazione di un museo della fotografia.

Infine, si auspica al dialogo con il Conservatorio Boito, con l’Università di Parma e con il polo museale della Pilotta.

L’associazione propone anche altre iniziative culturali come un nuovo Festival del Jazz in collaborazione con quello di Berchidda.

Al battesimo dell’associazione ha preso parte l’ex Sindaco Vignali che ha ricordato progetti importanti realizzati come la storica mostra del Correggio (che ha fatto registrare più di 400.000 visitatori), l’inaugurazione del nuovo Festival Verdi nel mese di ottobre e del nuovo Palazzo del Governatore come spazio per l’arte contemporanea, oltre ai tanti eventi culturali che facevano parte della programmazione come il Festival della Danza, il Festival della Poesia e tutti gli eventi culturali estivi nelle piazze, vie e borghi della città.

Era presente anche Laura Casalis, Presidente del FAI e moglie del compianto editore parmense Franco Maria Ricci, del quale ha condiviso il ricordo durante la serata.

La presentazione dell’associazione è stata l’occasione per dibattere sul ruolo della cultura con importanti relatori come il sociologo Giorgio Triani e Piero Faggioni, regista di fama internazionale. Ha moderato l’evento il musicologo Giuseppe Martini. L’assemblea è stata intrattenuta da un piacevole inframezzo musicale eseguito da Massimo Tannoia al violoncello e da Paolo Francesci al pianoforte.

Ufficio Stampa