Parma e Fornovo portano la loro storia al Giubileo con il Cammino di Margherita

Si è svolto il 19 luglio, a Roma, il “Pellegrinaggio con la Madama Margherita”, uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario giubilare, che ha saputo coniugare rievocazione storica, spiritualità e valorizzazione dei territori. L’iniziativa, ideata e promossa dall’associazione ortonese La Storia in Cammino APS nell’ambito del progetto culturale del Cammino di Margherita, è stata realizzata con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione e del Comitato Grandi Eventi del Giubileo.

Il corteo storico, composto da dame, cavalieri, musici e sbandieratori in abiti rinascimentali, ha attraversato il centro di Roma fino a raggiungere la Basilica di San Pietro, dove si è svolto il momento culminante del pellegrinaggio, davanti alla Porta Santa, in un’atmosfera carica di emozione e partecipazione.

L’evento ha rappresentato il momento conclusivo – in ottica blog – del tracciamento dei blocchi CM V02 e CM 02, due sezioni centrali del percorso che collegano simbolicamente Abruzzo e Lazio. Un passaggio chiave per la narrazione documentaristica del Cammino di Margherita, che continua il suo sviluppo a tappe, attraversando borghi e territori legati alla figura storica della duchessa di Parma.

A rappresentare le istituzioni locali erano presenti il Consigliere Pasqualino D’Angelo per il Comune di Ortona, e l’Assessore al Turismo Alessandro Cavallari per il Comune di Cittaducale, accompagnato dall’Associazione Turistica Civitas Ducalis, storicamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

Fondamentale è stato il contributo delle associazioni e dei gruppi di rievocazione storica che hanno preso parte al corteo, dando vita a un quadro straordinariamente autentico e coinvolgente, capace di riportare tra le vie della Capitale lo spirito e il fascino del Rinascimento. Tra i partecipanti, il Gruppo Storico Compagnia del Castello di Ortona, l’Associazione Prometeo di Castel Sant’Angelo, l’Associazione Civitas Ducalis di Cittaducale, La Montagna Reale di Montereale, la Pro Loco di Penne, l’Inner Wheel di Ortona, l’A.C.S.D. Porta San Francesco e gli Sbandieratori e Musici ”Ducato di Parma”.

A margine dell’evento, Franco Cespa, Presidente dell’Associazione La Storia in Cammino, ha dichiarato:

«Attraversare Roma con la Madama Margherita e giungere davanti alla Porta Santa è stato il culmine di un sogno collettivo. Questo pellegrinaggio non è solo una rievocazione: è la dimostrazione che storia, territorio e comunità possono ancora camminare insieme, in un’Italia che ha bisogno di ritrovare sé stessa partendo dalle sue radici. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo cammino e lo hanno reso possibile».

Il “Pellegrinaggio con la Madama Margherita” si è rivelato un momento di forte impatto simbolico e culturale, capace di unire territori, epoche e persone in un unico racconto collettivo. Un gesto che rafforza l’identità del Cammino e ne rilancia il valore su scala nazionale ed europea.