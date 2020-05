Parma è la sesta provincia in Italia con l’incremento più alto dei decessi: +208%

Dal 20 febbraio al 31 marzo 2020 sono stati 13.710 i morti per Covid-19 in Italia.

Il Rapporto prodotto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) prende in esame i morti per covid-19 in Italia dal 20 febbraio al 31 marzo 2020.

I dati di mortalità totale si riferiscono a 6.866 comuni (87% dei 7.904 complessivi).

Ci sono province con incrementi percentuali dei decessi nel mese di marzo 2020, rispetto al marzo 2015-2019 a tre cifre.

Parma con il 208% è la sesta provincia più colpita dall’epidemia: Bergamo (568%), Cremona (391%), Lodi (371%), Brescia (291%), Piacenza (264%), Parma (208%), Lecco (174%), Pavia (133%), Mantova (122%), Pesaro e Urbino (120%).