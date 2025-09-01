Parma, eseguito un mandato d’arresto internazionale per un brasiliano ricercato per omicidio

La Polizia di Stato esegue il mandato d’arresto: l’uomo è coinvolto anche in traffico di droga in Brasile

La Polizia di Stato di Parma ha eseguito un mandato d’arresto internazionale nei confronti di un cittadino brasiliano ricercato per essere stato il mandante di un omicidio commesso in Brasile nel 2023 e indagato per un altro omicidio risalente al 2022. L’uomo risulta inoltre coinvolto nel traffico di droga nella regione brasiliana di Catalao.

L’operazione è avvenuta nella notte di ieri, dopo che la Sala Operativa aveva segnalato la sua presenza in città. Una volante si è recata in un hotel di Parma, dove l’uomo è stato identificato e bloccato senza incidenti.

Dopo l’arresto, il cittadino brasiliano è stato accompagnato in Questura per le procedure di fotosegnalamento e perquisizione personale e successivamente, collocato alla Casa Circondariale di Parma, a disposizione dell’autorità giudiziaria.