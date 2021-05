Parma Estate 2021: pubblicato l’avviso per spettacoli da inserire nel cartellone

Pubblicato l’Avviso Pubblico per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo per l’estate 2021: il Comune Parma stanzia € 135.000. Dopo il successo dello scorso anno, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma intende nuovamente promuovere e sostenere un cartellone di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli organizzati nel periodo compreso tra giugno e settembre, denominato “Parma Estate 2021”, in un’ottica di riavvio e rilancio della programmazione culturale cittadina colpita a più riprese dalla pandemia.

L’avviso esplorativo, approvato con DD. n.1018 del 11/05/2021, è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva volta a raccogliere e valutare le proposte dei soggetti interessati a partecipare al cartellone estivo di iniziative culturali cittadine a fianco della consueta programmazione culturale dell’Assessorato alla Cultura e dei soggetti convenzionati con il Comune di Parma in ambito teatrale, musicale e cinematografico.

“Anche quest’anno – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Michele Guerra – il bando di Parma Estate permetterà a tante realtà associative del territorio, e non solo, di presentare proposte nuove e inattese capaci di integrarsi con la programmazione tradizionale che ogni estate la città mette in campo”.

I soggetti potranno partecipare all’avviso secondo tre differenti modalità: con progetti di cui intendono mantenere la titolarità e per i quali richiedono un patrocinio ed un contributo (soggetto a rendicontazione) a parziale copertura della spesa, presentando proposte in qualità di fornitori, come prestazione di servizio (soggetto a fatturazione) oppure con proposte da inserire nel cartellone “Parma Estate 2021” al fine di poter usufruire – unicamente – del patrocinio e della promozione e comunicazione connessa alla rassegna stessa, senza richiesta di corrispettivo o contributo, ma con vantaggi economici quali la gratuità dell’occupazione suolo pubblico o supporto organizzativo.

Coerentemente con la necessità di evitare assembramenti, si privilegeranno attività localizzate in spazi pubblici all’aperto, diffuse nei quartieri, per un numero di spettatori contenuto, possibilmente replicati più volte per garantire la massima partecipazione nel rispetto delle misure di sicurezza dettate dalle linee guida nazionali e dai protocolli regionali. Le attività proposte dovranno essere realizzate nel territorio del Comune di Parma.

Saranno inoltre accolte proposte musicali al fine di arricchire alcune rassegne di ampio respiro territoriale come la Festa della musica, Superba è la notte – La Poesia incontra la musica e Estate delle Pievi. Da segnalare anche la possibilità di usufruire di location già in parte attrezzate dal Comune di Parma quali: il Cortile di Casa della Musica, il Cortile della Biblioteca Civica, il Cortile Serre Petitot e il Parco della Musica (area di fronte all’Auditorium Niccolò Paganini).

Per la valutazione e selezione delle candidature sarà nominata una Commissione tecnica che selezionerà i progetti ritenuti più originali, significativi e qualitativamente validi in base alla congruità della domanda rispetto ai criteri dell’avviso, previo accertamento della correttezza e della completezza della domanda, e alla coerenza con gli obiettivi in esso specificati.

Il valore economico complessivo delle risorse finanziarie che il Comune di Parma rende disponibili per il sostegno delle attività estive è pari ad un massimo di € 135.000,00.

Il testo integrale dell’avviso pubblico e la relativa modulistica sono disponibili sul Portale del Comune di Parma nella sezione “ATTI E BANDI – Avvisi pubblici”, al seguente link : https://bit.ly/3tF2sOf . Il termine per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 12 del giorno 25 maggio 2021.