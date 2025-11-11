Parma, fermati con dosi di hashish nascoste nelle sigarette: denunciati

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno concluso un’operazione che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di un 24enne straniero, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di hashish.

Nel corso dello stesso controllo, un 43enne, connazionale del primo e passeggero dell’auto su cui viaggiavano, è stato segnalato all’Autorità amministrativa per uso personale “non terapeutico” di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei militari è scattato in serata, durante un servizio di controllo del territorio nella zona di via Sidoli. I Carabinieri hanno notato un’auto il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente cambiato corsia svoltando bruscamente in largo Parri.

Insospettiti dalla manovra, i militari hanno deciso di seguirla: poco dopo, il veicolo si è fermato in modo irregolare, con motore e luci spenti. I due occupanti hanno tentato di abbassarsi sui sedili per non essere visti, ma il comportamento non è sfuggito ai Carabinieri, che sono subito intervenuti per un controllo.

Il conducente è risultato essere un 24enne di origini straniere, residente a Parma e già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio e la persona. Il passeggero, 43enne e anch’egli residente in città, presentava un analogo profilo giudiziario.

Considerato l’atteggiamento nervoso dei due e l’assenza di spiegazioni plausibili sulla loro presenza in quella zona, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale, che ha dato esito positivo: il 24enne aveva con sé oltre 15 grammi di hashish già suddivisi in dosi e nascosti in un pacchetto di sigarette, mentre il 43enne deteneva circa 5 grammi della stessa sostanza nelle tasche della giacca.

Entrambi sono stati accompagnati alla caserma di strada delle Fonderie, dove la droga è stata analizzata con esito positivo al test Narkotest e successivamente sequestrata.

Al termine degli accertamenti, il 24enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio, mentre il 43enne è stato segnalato al Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze della Prefettura di Parma come assuntore di stupefacenti.