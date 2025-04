Parma, fermato con 10 dosi di cocaina nascoste sotto la leva del cambio: 21enne arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno individuato prima le dosi nell’abitacolo, poi il “laboratorio fatto in casa” con bilancino e cellophane.

*******

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato un 21enne straniero, ritenuto, a seguito degli accertamenti e verifiche svolte, il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di “cocaina”.

Secondo quanto ricostruito, nella serata del 5 aprile, in Via Colorno di Parma, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato e sottoposto a controllo di polizia il conducente di un’utilitaria che procedeva a velocità sostenuta.

Nella circostanza, gli operanti hanno identificato l’uomo in un 21enne straniero, il quale è apparso inspiegabilmente nervoso per il controllo in atto. Simulando di non parlare italiano e esprimendosi in lingua inglese, ha riferito di essere di passaggio a Parma per trovare un amico, senza però essere in grado di fornire le sue generalità o indicazioni sul suo domicilio.

Insospettiti dalle dichiarazioni vaghe fornite, dal comportamento e dall’incapacità di giustificare la sua presenza nel territorio, i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo.

Durante l’ispezione del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosto sotto la copertura della leva del cambio, un sacchetto di stoffa contenente 10 involucri sigillati in cellophane di colore giallo, contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” del peso complessivo di 6 gr. oltre alla somma di 290 Euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio.

Ormai scoperto, il 21enne ha iniziato a parlare in italiano, mantenendo comunque una certa reticenza nel riferire il suo domicilio.

I successivi e celeri accertamenti condotti durante l’indagine, hanno permesso ai Carabinieri di rintracciare nella zona centrale di Parma una struttura ricettiva dove il 21enne dimorava abitualmente.

Dopo aver raggiunto l’immobile, a seguito di perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto, sopra il tavolo della zona soggiorno, un involucro di colore bianco contenente ulteriore cocaina del peso di quasi 22 gr., un rotolo di pellicola, diversi ritagli in cellophane di colore giallo risultati della stessa tipologia e colore di quelli che racchiudevano le dosi di cocaina celate sotto la leva del cambio e un bilancino digitale ed una forbice sporchi di residui di cocaina.

Tutte le sostanze rinvenute, il denaro e il materiale per il confezionamento sono stati immediatamente repertati e sottoposti a sequestro, a seguito di analisi narcotest che le ha qualificate correttamente come sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Al termine degli accertamenti, acquisiti tutti i riscontri probatori necessari, il 21enne è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giudice, durante l’udienza ha convalidato l’arresto e condannato il 21enne.

Si precisa che l’arrestato è al momento solo indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma