Parma festeggia l’80° anniversario della Liberazione – Gallery

Parma ha celebrato l’80° Anniversario della Liberazione con una serie di iniziative che hanno preso avvio in mattinata.

Comune di Parma, Provincia di Parma insieme al Comitato per le celebrazioni del 25 aprile hanno approntato un ricco programma di eventi che hanno preso avvio questa mattina partendo dal Palazzo della Provincia in viale Martiri della Libertà.

Le storiche Bandiere delle Brigate Partigiane, custodite nella sede della Provincia, hanno sfilato in corteo portate dai ragazzi delle Scuole Superiori accompagnati dal Gonfalone e dal Presidente della Provincia di Parma, lungo via Farini, piazza Garibaldi, via Mazzini, ponte di Mezzo, via D’Azeglio, piazzale Santa Croce con sosta al Monumento a Corridoni e momento musicale a cura del coro del Liceo musicale “Bertolucci”.

Dopo la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Santa Croce, ha preso avvio, da piazzale Santa Croce, il corteo con la partecipazione del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi e la deposizione di corone al Monumento al Partigiano e al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.

La mattinata è culminata in piazza Garibaldi con i saluti del Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi.

Sono seguite le orazioni ufficiali del Sindaco del Comune di Parma Michele Guerra e del Presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda, del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti Sebastiano Roti e di Nicola Maestri in rappresentanza delle Associazioni Partigiane. Sono intervenuti Isabella Insolvibile e Marco Damilano

I rintocchi della campana della Torre Civica, verso le 12, hanno rimarcato la solennità della ricorrenza. E’ seguita l’esibizione del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi.

Il programma della giornata prevede alle 14.30. in piazza Garibaldi, “Resistere, pedalare, resistere”, itinerario nei luoghi della Resistenza a Parma; biciclettata di 20 chilometri circa a cura di Isrec in collaborazione con Fiab – Parma Bicinsieme. Alle 16, in piazza della Pace, monumento a Giuseppe Verdi, il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi in concerto.

Dalle 16, posa delle corone ai Monumenti di Ravadese, Case Vecchie e Pizzolese, “I tre Monumenti ai Caduti di Cortile San Martino” e silenzio di tromba sui tre monumenti, nel corso del pomeriggio visita libera. Al termine (ore 17 circa) nella Canonica di Pizzolese lettura di brani commemorativi e musica. A cura di Amici della Biblioteca San Leonardo, Progetto Famiglia, Avis Cortile San Martino e Tavolo Cultura.

Alle 18, al Teatro Due , “I miei sette figli”, di Alcide Cervi e Renato Nicolai, musiche di Alessandro Nidi, con Paolo Bocelli, Laura Cleri, Davide Gagliardini e la partecipazione di Aldo Montermini; pianoforte Alessandro Nidi. A cura di Paola Donati.

A partire dalle 19, in piazza Garibaldi “Concerto per la Liberazione”. Antonio Benassi Band Esibizione del vincitore del contest LIBERAMUSICA in collaborazione con Musicom Vale Lp e Lil Jolie. FRANCO 126, a seguire djset. Iniziativa A cura del Comune di Parma, in collaborazione con Caos organizzazione spettacoli e ARCI Parma.

Per rimarcare l’80° Anniversario della Liberazione dal 12 aprile al 14 maggio sono stati programmati eventi e iniziative diffuse, rispettando in maniera scientifica gli aspetti storici della memoria nell’interessante mostra curata da ISREC “Parma Liberata” e nella collettiva d’arte curata da Parma 360 “Se questo è un uomo” entrambe a Palazzo del Governatore.