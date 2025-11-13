Quotidiano online di Parma

Parma Film Festival 2025: invenzioni dal vero tra anteprime, ospiti e masterclass

Dal 15 al 23 novembre la 28ª edizione della rassegna con oltre 40 eventi tra cinema internazionale, premi e incontri speciali

di Tatiana Cogo

Si accendono i riflettori sulla 28ª edizione del Parma Film Festival – Invenzioni dal Vero, in programma dal 15 al 23 novembre: nove giorni intensi di proiezioni, anteprime, masterclass, premi e incontri dedicati a cinefili, curiosi e appassionati.

La manifestazione, presentata ufficialmente all’Auditorium di Ape Parma Museo, conferma la sua vocazione nazionale e internazionale con un cartellone ricco e diversificato: oltre 30 film in programma, 8 anteprime italiane e 7 eventi speciali, accompagnati da 6 presentazioni editoriali e una mostra dedicata al cinema emiliano-romagnolo.

Tra gli ospiti di questa edizione spiccano nomi di rilievo internazionale come i fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne, il regista candidato agli Oscar Barbet Schröder, e il maestro del cinema italiano Marco Bellocchio, che celebrerà i 60 anni de I pugni in tasca. Ad arricchire il programma anche gli sceneggiatori Francesca Serafini e Giordano Meacci, la casting director Laura Muccino, il regista e direttore della fotografia Luciano Tovoli, e gli interpreti Filippo Scotti, già premiato a Venezia, e Maria Chiara Giannetta con Pierpaolo Spollon, protagonisti della serie Blanca.

Il festival proporrà anteprime come Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, I colori del tempo di Cédric Klapisch, Sirat di Oliver Laxe e Divine Comedy di *Ali Asgari, oltre a produzioni italiane come Le città di pianura di Francesco Sossai. Non mancheranno i premi: Paolo Mereghetti riceverà il Premio Roberto Campari, Filippo Scotti il Premio Maurizio Schiaretti e la serie Blanca il Premio Migliore Serie TV.

Novità di questa edizione è anche la rassegna Paesaggi in movimento: cinema d’Emilia-Romagna, che porta sullo schermo opere realizzate da autori locali, tra cui L’oro del Reno di Lorenzo Pullega e The Truth of Sendai City di Marco Bolognesi. Spazio inoltre alla seconda edizione del Premio Anna Mattioli, dedicato a cortometraggi e documentari sul tema della cura dei bambini fragili, con finalisti provenienti da Italia, Francia, USA e Kirghizistan.

«Sono felice della grande attesa per questa 28esima edizione, frutto di partnership con importanti realtà culturali e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna – commenta Lorenzo Lavagetto, Vicesindaco e Assessore a Cultura e Turismo –. Sarà una programmazione di alto livello, con anteprime, premi, masterclass e incontri che ribadiranno la vocazione cinematografica della città».

«La Fondazione Monteparma è orgogliosa di sostenere il festival – aggiunge Angelo Vibi, vicepresidente –. L’ospitalità della cerimonia del Premio Roberto Campari rappresenta un momento di prestigio, a conferma del radicamento culturale della manifestazione sul territorio».

«Il Parma Film Festival si conferma l’evento cinematografico più importante della città – sottolinea Primo Giroldini, Circolo del Cinema Stanley Kubrick – con oltre 40 eventi, masterclass e anteprime internazionali. La rassegna unisce cinema nazionale e internazionale, consolidando collaborazioni e aprendo nuove opportunità».

«Gli studenti dell’Università di Parma partecipano attivamente alla manifestazione, con masterclass, presentazioni e tirocini formativi – afferma Sara Martin, professoressa associata di Cinema –. Il festival diventa così parte integrante della formazione culturale e professionale degli studenti».

«Questa selezione di film, tra i più premiati della stagione, mostra come il cinema interroghi radici, legami e società – osserva Filiberto Molossi, critico cinematografico della Gazzetta di Parma –. Al centro dello schermo c’è la famiglia, vera o di fatto, tra giovani madri, padri e amici imprevisti: un microcosmo che è metafora della società».

«Il consenso crescente per il Premio Anna Mattioli conferma la qualità dei cortometraggi e documentari pervenuti – dichiara Roberto Pagliuca, presidente della Fondazione Anna Mattioli –. La giuria ha selezionato cinque finalisti che saranno presentati al pubblico il 19 e 20 novembre, con la vincita annunciata sabato 22 novembre al Cinema Astra».

Gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo indicazioni diverse o proiezioni a pagamento; maggiori informazioni su www.parmafilmfestival.it.

Leggi anche:

Missione Parma critica la gestione del Parma Film Festival: “Programma ancora assente a tre giorni dall’inizio”

“MedeAssolo S-concert”: Valentina Banci torna a Teatro Due con la sua Medea contemporanea

Dalla luce alle tenebre: Veronika Eberle e Kolja Blacher protagonisti del secondo appuntamento Ecosounds

Enrico Galiano apre la rassegna “Parola chiave” al Teatro Tanzi di Felegara

Niccolò Fabi al Teatro Regio il 12.11 con il suo nuovo tour

Parma Comics & Games: debutta la prima edizione con il manifesto firmato da Leo Ortolani

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies