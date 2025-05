Parma, Fregolent (IV): “Costruiamo adesso il futuro dei giovani”

“I dati del Sole 24 Ore confermano che l’Italia non è un Paese per giovani, sono 191mila quelli che quest’anno hanno cercato un futuro all’estero, e Parma non è un’eccezione. La nomina a Capitale Europea dei Giovani 2027, che è il risultato di una visione chiara e coraggiosa che ha dato ai giovani voce e spazio, è l’occasione per Parma di cambiare passo”.

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent che sottolinea: “Adesso Parma può dimostrare che una città italiana può essere un modello europeo di inclusione, partecipazione e sostenibilità. Investire nei giovani, nei servizi, nelle infrastrutture, nelle opportunità culturali e lavorative significa costruire una città che non solo trattiene il suo talento, ma lo attira da fuori. Il 2027 non è un punto d’arrivo: è l’occasione per costruire una Parma che sia finalmente anche una città per giovani”, conclude.