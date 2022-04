“Parma Futura Pablo” e “Impegno sociale per il San Leonardo e Cortile San Martino”: “Pizzarotti ha abbandonato al degrado per 10 anni un’infrastruttura cruciale come il Ponte Nord”

In seguito all’accordo firmato oggi dal Comune sul futuro del Ponte Nord, le associazioni “Parma Futura Pablo” e “Impegno sociale per il San Leonardo e Cortile San Martino” denunciano l’ennesimo slogan elettorale della Giunta Pizzarotti che solo ora decide di interessarsi di questa infrastruttura cruciale per la città, dopo averla abbandonata al degrado e all’inciviltà nel corso di questi 10 anni.

Come ribadito dall’esposto presentato proprio dal nostro presidente Antonio Balzani, è davvero surreale che il Ponte Nord, ad oggi, non sia ancora funzionante e anzi sia divenuto luogo di degrado e inciviltà, trasformato nella dimora di clochard e senza tetto, che ne hanno fatto il proprio luogo di accampamento sotto lo sguardo indifferente dell’amministrazione uscente.

Sindaco e assessori non sono stati in grado di metterla in funzione in tutti questi anni, dimostrando il proprio completo disinteresse per un’infrastruttura su cui oggi – invece di fare un bilancio sulle tante promesse disattese – pretende di dare lezioni.

Antonio Balzani, presidente “Parma Futura Pablo”

Associazione “Impegno sociale per il San Leonardo e Cortile San Martino”