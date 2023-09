Parma, gara di solidarietà per salvare il pit bull Leone

“Leone è un pit bull di quattro anni che ha subito intervento chirurgico per l’asportazione di una ghiandola salivare che nel frattempo ha causato numerosi danni tra cui un’infezione situata sotto tutto il collo”.

Gli amici di Davide De Girolamo Del Mauro, il padrone di Leone, hanno organizzato, da Parma, una raccolta fondi su GoFundMe per salvarlo.

“L’infezione – raccontano – si è estesa mandando in cancrena i tessuti circostanti fino a raggiungere lo strato superficiale di pelle. In più nei prossimi giorni saranno fatte delle analisi per verificare che non ci siano cellule tumorali”.

“Il costo dell’intervento – si legge – è stato di 1.200 euro. Ma il vero problema è sorto dopo: l’infezione avanza e la pelle in cancrena cadrà, ovvero si staccherà dal collo lasciando i tessuti muscolari scoperti: attualmente è in cura presso una clinica veterinaria con la speranza di poterlo salvare, per circa venti o trenta giorni con costi che variano dai 100 ai 150 euro al dì”.

Gli organizzatori scrivono inoltre che l’intervento il medico ha pronunciato quelle parole che nessuno vorrebbe mai sentire: “se Leone non collabora oppure purtroppo non c’è la possibilità di sedarlo o economica o di tempo e pazienza di dargli cure professionali adeguate a lungo termine, per non farlo soffrire dovresti procedere con l’eutanasia”.

La campagna è vicina ai duemila euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/aiutatemi-a-salvare-leone