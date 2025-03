Parma Grand Tour: spettacoli e solidarietà all’abbazia di San Giovanni

Il vasto percorso del progetto Correggio500, avviato nel 2024 per celebrare l’anniversario della realizzazione, nel 1524, degli affreschi stupefacenti ad opera di Antonio Allegri, detto il Correggio realizzati sulla cupola del Monastero di San Giovanni Evangelista, giunge a una tappa fondamentale con Parma Grand Tour 2025, l’evento aperto al pubblico che si svolgerà all’esterno e dentro la suggestiva abbazia benedettina in Piazzale San Giovanni, nel cuore pulsante di Parma, venerdì 28 marzo, a partire dalle ore 20.00.

Il programma della serata – organizzata dall’Associazione Lions Club Parma Host ETS (che vanta una storica tradizione di servizio culturale, partecipazione civica e beneficenza) e dal gruppo SensAbility (fondato dal dott. Mario Banchini per sostenere e valorizzare l’arte e la cultura, in relazione ai principi solidali della comunità), con il sostegno del Comune di Parma e il patrocinio del Comune di Reggio Emilia e del Comune di Correggio – si fonderà sulla condivisione espressa dalle istituzioni e da numerose imprese del territorio nell’omaggiare la stupefacente bellezza dell’arte del Correggio, promuovendo, al contempo, una significativa azione di solidarietà.

L’intero ricavato dell’evento verrà, infatti, devoluto all’Associazione Malattie genetiche rare per l’Ambulatorio di Genetica oculare dell’Irccs-Ausl di Reggio Emilia, dedita a migliorare e accelerare la presa in carico dei pazienti affetti da malattie oculari rare, e all’Associazione per l’Aiuto ai Giovani con Diabete di Parma- ODV, fondata da genitori di bambini con diabete di Tipo 1 per informare e sensibilizzare istituzioni e cittadinanza su diagnosi e cure relative a questa patologia giovanile.

Ad aprire la serata evento, dalle ore 20.00, sarà l’artista visivo C999, con la proiezione, ripetuta più volte, da una finestra del Duomo sulla facciata della chiesa di San Giovanni Evangelista dell’originale Projection Mapping REVELATIO, omaggio alla storia dell’abbazia e riflessione multisensoriale sulla natura della luce e sul suo potere trasformativo; seguirà alle ore 20.45, questa volta all’interno dell’abbazia, proprio sotto la cupola che accoglie la magnificenza pittorica, il reading musicale “Antonio Allegri da Correggio e il suo straordinario passaggio a Parma”. Ad interpretarlo, indossando i preziosi costumi di scena messi a disposizione dal Teatro Regio, saranno gli attori Bruno Stori – che ha anche curato la regia e scritto la drammaturgia, immaginando la storia di un giovane viaggiatore dell’800 che, arrivando a Parma, scopre la bellezza dell’opera del Correggio e ne rimane folgorato a tal punto da votarsi all’arte – e Fabrizio Croci, due artisti molto amati e seguiti dal pubblico parmigiano. Il reading vedrà anche il contributo straordinario di Lucio Rossi, autore del progetto fotografico “Il cielo per un istante in terra” allestito nel refettorio del monastero di San Giovanni Evangelista e realizzato per consentire al pubblico una lettura più attenta e insolita della grandiosità della cupola e degli affreschi dipinti dal Correggio. La partitura musicale che accompagnerà la narrazione – e che includerà una composizione inedita, commissionata da SensAbility e intitolata “detto il Correggio” – sarà affidata al sassofonista Davide Castellari e al tenore Luigi Pagliarini, che per l’occasione dirigerà anche il Coro “T. W. Adorno” di Reggio Emilia presente all’evento.

Al termine dello spettacolo teatral-musicale verrà, altresì, riproposto al pubblico il video “Correggio si racconta”, interpretato dall’attore Fabrizio Croci e realizzato da allievi e allieve del Liceo Artistico Toschi con la supervisione della regista Marta Mambriani, in collaborazione con il docente Michele Gennari, in cui si rappresenta un Correggio vicino al nostro tempo, che passeggia nella Parma di oggi e invita a scoprire la bellezza delle sue opere tra il Complesso Monumentale della Pilotta, la Camera di San Paolo, la cupola del Duomo e, naturalmente, il Monastero di San Giovanni Evangelista.

Madrina della serata sarà la giovane Elena Mora, studentessa del Liceo Romagnosi e autrice di romanzi già tradotti in varie lingue, recentemente nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per lo straordinario e precoce talento letterario.

(INGRESSO CON OFFERTA MINIMA € 15)

Ingresso consigliato 15 minuti prima dell’orario d’inizio

Per info e prenotazioni: infosensability@libero.it Tel: 338 3182279 // 347 5934490