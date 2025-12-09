Parma ha ospitato il grande tennistavolo internazionale: Seyfried e Yang Ha Eun trionfano al WTT Feeder

Parma ha accolto con entusiasmo il WTT Feeder, la tappa italiana del circuito internazionale di tennistavolo, che si è svolta al Centro Sportivo “Carlo Serioli”. Giornate di grande spettacolo agonistico, finali sorprendenti e un pubblico attento e numeroso, tra cui molti studenti delle scuole cittadine, hanno caratterizzato l’evento.

Nel singolare maschile il francese Joe Seyfried ha conquistato il titolo battendo 3-1 il portoghese Marcos Freitas, mentre nel femminile la sorpresa è stata la coreana Yang Ha Eun, che ha superato per 3-2 la giapponese Kaho Akae. Emozioni anche nei tornei di doppio maschile, femminile e misto, con trionfi per giapponesi e coreani.

«Sono stati giorni che definirei entusiasmanti – commenta l’assessore Bosi – perché Parma ha riaccolto dopo molti anni il grande tennistavolo internazionale e le presenze sugli spalti hanno dimostrato il desiderio di rivedere nella nostra città questo livello agonistico. Per l’amministrazione la soddisfazione è stata doppia, essendoci stata una preview, anche se non ancora un’inaugurazione ufficiale, di questo impianto sportivo, che è stato apprezzato anche dagli atleti. Ci fa molto piacere e speriamo che sia il primo appuntamento di una lunga serie. Abbiamo costruito un buon rapporto con la Federazione e già condiviso alcune progettualità future. In particolare la città ambisce a diventare un punto di riferimento per gli sport inclusivi e la FITeT ha un’attività paralimpica, che ci piacerebbe ospitare».

Le premiazioni sono state effettuate da Marco Bosi, assessore comunale allo Sport di Parma, Davide Antonelli, delegato allo Sport del sindaco Michele Guerra, e Renato Di Napoli, presidente della Federazione Italiana Tennistavolo.