Quotidiano online di Parma

Parma, in Camera del Lavoro si parla di “Azioni antiviolenza e supporto alle donne”

di AndreaMarsiletti2

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, CGIL Parma e Women CGIL Parma organizzano per martedì 25 novembre, alle ore 10, nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5/A, un incontro pubblico sul tema “Azioni antiviolenza e supporto alle donne. Il nuovo protocollo regionale”.

L’incontro permetterà di approfondire i contenuti del recente Protocollo sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e da CGIL, CISL e UIL relativo alla predisposizione di spazi all’interno di consultori e case della salute per l’accoglienza e il delle persone che hanno subito violenza o molestie nei luoghi di lavoro, che si avvale delle organizzazioni sindacali come primo centro di ascolto ed orientamento al servizio.

† Il sì di Maria, l’umano e il divino si sfiorano per la prima volta [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

Dopo l’introduzione di PAOLA BERGONZI, segretaria confederale CGIL Parma con delega alle politiche di genere, interverranno ISABELLA PAVOLUCCI, segretaria CGIL Emilia-Romagna con delega alle politiche di genere, BARBARA BEZZI, presidente CUG Comitato unico di garanzia AUSL Parma, PAOLA CAPPONI, avvocata, esperta in diritto di famiglia, e ELENA BUCCOLIERO, sociologa, docente a contratto Università di Parma. 

L’occasione sarà utile anche per rilanciare, in una giornata non solo simbolica, la raccolta fondi a favore del CAV di Parma, iniziativa che già negli scorsi anni, a partire da un’offerta minima di 2 euro, aveva permesso di sostenere fattivamente l’attività del Centro.

Leggi anche:

Sanità, preintesa per i dirigenti medici e sanitari: Fp Cgil annuncia lo sciopero del 12 dicembre

“Non sono tua”: al via la nuova campagna multilingue della Regione che destina oltre 4 mln ai Centri Antiviolenza

Parma scende in piazza contro la violenza sulle donne: sabato il corteo “Siamo il grido di chi non ha voce”

Violenza sulle donne: protocollo tra Ordine regionale psicologi e Consigliere di parità della Provincia di Parma

Sala Baganza: le iniziative contro la violenza sulle donne

Contrastare la violenza maschile sulle donne: esperti a confronto il 17 novembre a Parma

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies