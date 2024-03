Parma in finale come Capitale Europea dei Giovani 2027: selezionate solo 5 città in tutta Europa

Parma è in finale per diventare Capitale Europea dei Giovani 2027. Sono solo 5 in tutta Europa la città finaliste e Parma è l’unica città italiana. Questo importante riconoscimento è il risultato tangibile degli sforzi congiunti dell’amministrazione cittadina e di tutte le realtà che hanno lavorato al progetto di candidatura e hanno fatto di Parma un modello per le politiche giovanili.

Le altre città con cui Parma dovrà competere per ottenere il titolo sono: Chișinău in Moldavia; Fuenlabrada e Málaga in Spagna, Skopje in North Macedonia. La città vincitrice verrà rivelata a novembre 2024.

“È una notizia che ci rende enormemente felici, perché è il risultato di un lavoro serio, costruito nel tempo con pazienza e grande cura. Un lavoro che ha messo in movimento energie giovani, ha creato opportunità di dialogo tra le generazioni e ha toccato settori diversi della vita della città” commenta il Sindaco Michele Guerra “Essere tra le 5 migliori città giovani d’Europa deve essere motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e da domattina saremo al lavoro per gli ultimi due step, con la consapevolezza che Parma lascerà alle generazioni più giovani nuovi metodi e nuove sfide su cui lavorare”

“La soddisfazione più grande di oggi è quella che leggo negli occhi dei ragazzi e delle ragazze che hanno creduto nel progetto, che ci hanno dedicato impegno e tempo e che sognano una città che guardi sempre più attentamente ai giovani e al loro futuro. È a loro che rivolgo il mio grazie più sincero e a cui dedico questo primo importante risultato” commenta Beatrice Aimi, Assessora alle Politiche Giovanili “A prescindere dall’esito finale della competizione, abbiamo gettato il perimetro metodologico delle politiche giovanili della città, abbiamo individuato un piano strategico di azioni volte a costruire un ecosistema di supporto ai giovani del territorio e stiamo costruendo insieme un “modello” di protagonismo giovanile che merita di andare avanti”.

La candidatura a Capitale Europea dei Giovani 2027

Il dossier di candidatura, presentato dal Comune di Parma insieme a JEP Junior Enterprise Parma, in collaborazione con la Commissione Giovani di Parma e il Consiglio Nazionale Giovani, propone il titolo “PARMA, UNA GRANDE PIAZZA PER L’EUROPA”.

Il programma prevede un approccio collaborativo e inclusivo che si estende oltre l’anno 2027, mirando a creare una piattaforma permanente di dialogo e partecipazione tra giovani e società. Attraverso diversi temi selezionati in un processo partecipativo, il programma affronterà mensilmente argomenti cruciali per lo sviluppo della società, offrendo così una panoramica completa delle sfide e delle opportunità per i giovani parmigiani, italiani ed europei.

I temi saranno:

Abitare la città.

Nuovi modelli e i nuovi tempi del lavoro contemporaneo

I lavori del futuro

Tecnologia e innovazione

Ben-essere e inclusione

Protagonismo giovanile e riduzione del divario generazionale

Sostenibilità ambientale

Formazione politica ed europea