Parma, in meno un minuto ruba 1.500 euro di profumi: incastrato dalle telecamere

Si è conclusa nei giorni scorsi l’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di un 40enne straniero, ritenuto il presunto autore di un furto ai danni di un esercizio commerciale cittadino.

Il fatto risale alla fine di agosto 2025. A fine giornata, la titolare di un negozio di prodotti per l’igiene personale e cosmetica di via San Leonardo ha scoperto la sparizione di 16 confezioni di profumi di marche prestigiose, per un valore complessivo di circa 1.500 euro. La donna, in possesso delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, si è rivolta immediatamente ai Carabinieri, consegnando immagini rivelatesi fondamentali per l’indagine.

I militari hanno acquisito i filmati e lavorato per estrarre fotogrammi ad alta definizione che immortalavano con estrema chiarezza il volto e l’abbigliamento dell’uomo. Attraverso un’accurata analisi e un attento lavoro di ricostruzione della sequenza del furto, sono riusciti a delineare nel dettaglio la dinamica dell’azione: il presunto responsabile è entrato nel negozio fingendo di essere un normale cliente, ha osservato alcuni articoli sugli scaffali e, una volta davanti all’espositore dei profumi, ha agito con rapidità. Avvicinatosi con disinvoltura, ha aperto lo zaino tenuto al petto e vi ha infilato il maggior numero possibile di confezioni, uscendo poi dal negozio senza destare sospetti.

Grazie alla conoscenza del territorio e ai precedenti per reati analoghi, i Carabinieri hanno concentrato l’attenzione su un 40enne straniero, privo di fissa dimora e senza occupazione. La corrispondenza tra il volto registrato dai video e quello presente nelle banche dati è stata confermata anche da un software in dotazione all’Arma, che ha restituito un risultato di piena compatibilità.

Con un quadro indiziario ritenuto solido, i militari hanno denunciato l’uomo all’Autorità giudiziaria.