Parma, incrocia i carabinieri e getta a terra 40 grammi di hashish: denunciato 37enne

Il compito assegnato alcuni giorni fa alla pattuglia dei Carabinieri di Parma Oltretorrente era quello di contrastare lo spaccio di stupefacenti al parco del Naviglio.

Così i militari, si sono diretti in zona Naviglio, hanno parcheggiato l’auto in un punto defilato ed hanno iniziato a monitorare l’entrata del parco.

Visto l’andirivieni di personaggi ritenuti di interesse operativo, hanno deciso di posizionarsi più a ridosso dell’ingresso pronti ad intervenire e controllare qualcuno di questi.

Ma non appena si sono avvicinati hanno incrociato un nord africano, già noto per pregresse vicende giudiziarie, il quale alla vista della pattuglia in divisa, ha cercato di dileguarsi, gettando a terra un pezzo di hashish.

Mentre uno dei Carabinieri raccoglieva la sostanza stupefacente, l’altro dopo un breve inseguimento bloccava il tunisino che ancora convinto di essere stato scaltro nel disfarsi della sostanza esordiva dicendo” non ho fatto niente”.

La sceneggiata è durata il tempo necessario a permettere al militare di raggiungere il collega e mostrare al tunisino lo stupefacente recuperato del peso di 40 grammi.

A questo punto la spavalderia si è tramutata in rassegnazione e senza opporre resistenza ha seguito i Carabinieri in Caserma.

A conclusione degli accertamenti il 37enne, gravato da diversi precedenti di Polizia è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma