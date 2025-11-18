Quotidiano online di Parma

Parma Infrastrutture, Lega Parma: “Richiamo della Corte dei Conti su proliferazione governance”

di Andrea Marsiletti

“La Corte dei Conti ha contestato al Comune di Parma la scelta di nominare un Consiglio di Amministrazione invece che un organo monocratico nella partecipata ‘Parma Infrastrutture SPA’ senza adeguate motivazioni. È un richiamo pesante che testimonia scarsa attenzione alle normative vigenti che prevedono l’amministratore unico come forma ordinaria di gestione derogabile solo in presenza di ragioni ineccepibili e verificate”.

Lo afferma la Lega di Parma.

“Nella delibera non c’è nulla che possa giustificare la scelta: solo frasi generiche sulla ‘complessità’ della società, che infatti la Corte ha giudicato insufficienti. La domanda allora è inevitabile: perché moltiplicare i posti nell’organo amministrativo e perché rischiare di utilizzare i rimborsi spese come indennità mascherate?”.

“Ora il Comune deve fare un dietro front e rivedere la sua decisione conformandosi alla normativa di legge. La Lega continuerà a vigilare, perché l’azione amministrativa della Giunta anche nelle partecipate assicuri trasparenza, rigore e rispetto delle norme e non serva per assicurare posti e rimborsi a compagni di partito”.

