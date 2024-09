Parma International Music Film Festival: presentata la XII edizione

È stata presentata questa mattina, alla Casa della Musica, la XII edizione del “Parma International Music Film Festival” che si svolgerà dal 15 al 21 settembre 2024. Una settimana ricca di appuntamenti gratuiti ospitati nella splendida cornice della Casa della Musica con proiezioni di film, documentari e cortometraggi, provenienti da tutto il mondo, concerti, presentazioni e incontri per le scuole.

La presentazione è avvenuta alla presenza di Lorenzo Lavagetto, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Parma; Eddy Lovaglio, Presidente Parma OperArt APS e Riccardo J. Moretti, Direttore artistico.

La dodicesima edizione del Parma International Music Film Festival si apre domenica 15 settembre, alle ore 17, alla Casa della Musica con un concerto dedicato al centenario di Giacomo Puccini con assegnazione del Premio Puccini100, in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini di Lucca e Museo Puccini. Sarà ospite la soprano Maria Guleghina, una delle maggiori interpreti a livello internazionale del repertorio pucciniano. Il pomeriggio si concluderà con un incontro sul film “Puccini e la fanciulla” interpretato dal M° Riccardo J. Moretti.

Lunedì 16 settembre, alle ore 17.30, è in programma l’incontro con Luca Barbareschi che presenterà il suo ultimo film “The Penitent”, ispirato al “caso Tarasoff”, su giornalismo, giustizia e verità: una riflessione sul rapporto medico-paziente e sulla deontologia del segreto professionale.

La violenza sulle donne è il tema anche della giornata di giovedì 19 settembre con la proiezione di un cortometraggio iraniano “Spider Zan” e di uno italiano “Quando le donne vengono uccise dall’indifferenza” con protagonista Cristina Ferri, soprano ma anche attrice in questo cortometraggio, che sarà presente per un dibattito su questo argomento di estrema attualità.

Il pomeriggio del 19 settembre, dedicato agli eventi collaterali, presenta anche il film in prima mondiale “Stuck in Piter” del regista Giorgio Arcelli, girato a San Pietroburg, sul tema della guerra; l’ultima proiezione, delle ore 18, riguarda un docufilm dal titolo Enigma in tempo rubato, il Mozart Argentino con un altro ospite d’eccezione: il tenore Fabio Armiliato. Il docufilm, di Giuseppe Zanni con regia di Francesco Cordio, tratta del misterioso caso di Rodolfo Zanni, giovane compositore argentino caduto nell’oblio, una sorta di giallo dalle sfaccettature incredibili con indagini durate quindici anni alle quali ha partecipato personalmente il tenore Fabio Armiliato.

Per tutta la settimana le proiezioni alla Casa della Musica si terranno tutti i giorni, ad ingresso gratuito, a partire dalle ore 16.00. In proiezione film, documentari e cortometraggi, provenienti da tutto il mondo (Germania, Polonia, Svizzera, Giappone, Ungheria, Francia, ecc) che si disputeranno i premi assegnati da diverse giurie qualificate durante la Cerimonia di Premiazione, trasmessa anche in streaming, in programma sabato 21 settembre alle ore 17.30.

Premio principale del festival è la “VIOLETTA D’ORO” alla miglior colonna sonora poiché il festival di Parma si distingue proprio per attribuire alla musica da film l’importanza che merita, poi la “VIOLETTA D’ARGENTO” andrà al miglior film a cui seguiranno tutti gli altri premi tipici di un festival cinematografico.

Il festival si distingue anche per l’assegnazione del “DANCE AWARD”, un premio assegnato ad un cortometraggio di danza da un’apposita giuria formata da Arturo Cannistrà, Michele Olivieri e Raffaella Renzi: una sezione in evoluzione con lavori pervenuti da tutto il mondo (Usa, Russia, Polonia, Svezia, e naturalmente Italia) che saranno proiettati nel pomeriggio di venerdì 20 settembre.

Il pomeriggio si concluderà con la presentazione del cortometraggio Ginevra che riguarda la storia di una donna di Reggio Emilia accusata nel Seicento di stregoneria.

Il festival quest’anno sarà diffuso con proiezioni e workshop nelle scuole.

Parma International Music Film Festival è realizzato da Eddy Lovaglio di Parma OperArt APS, con la direzione artistica del M° Riccardo J. Moretti, e vede il patrocinio e il contributo della Film Commission della Regione Emilia-Romagna, il contributo del Comune di Parma e la collaborazione di Casa della Musica, il patrocinio e collaborazione dell’Università di Parma, del Premio Malerba e dell’Archivio Spattini; Media partner “Voce blu”.