Parma, interventi per la segnaletica stradale, capigruppo maggioranza: “Investiamo per la sicurezza”

La Giunta ha approvato il 5 novembre un’importante delibera relativa a interventi per la manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale su una serie di strade comunali e frazionali esterne alla città, rafforzando ancora di più il suo impegno per la sicurezza della circolazione stradale. A realizzare le opere sarà Parma Infrastrutture, per un importo complessivo di 379.000 euro.

Sono previsti in numerose strade del forese interventi di ri-delimitazione della carreggiata stradale volti a ridurre / eliminare potenziali pericoli per la circolazione stradale, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità (nebbia, pioggia ecc). Nel ritracciamento, per migliorare percezione e visibilità della segnaletica, saranno utilizzate vernici premiscelate con perline di vetro. Anche attraversamenti pedonali, ciclopedonali, dossi, rallentatori, saranno oggetto di ritracciamento.

Le strade oggetto degli interventi, selezionate in base a criteri di priorità di intervento e individuate in accordo con il settore Mobilità e Trasporti del Comune di Parma, sono le seguenti: Strada Farnese-Vigheffio, Strada Valera di Sotto, Strada Valera di Sopra, Via Cocchi, Rotatoria Valera di Sopra-Pini, Rotatoria Cocchi-Martiri Liberazione, Strada Bassa dei Folli (in particolare il tratto tra Porporano e strada Argini), Via Braga, Stradello Lusignani, Strada Bertoli, Strada Cantone, Strada Martinella (in particolare tra Alberi e Vigatto), Via Donatori di Sangue, Strada Borghetto, Via Bergonzi, Via Maselli (tratto pubblico), Via Mons. Colli (spostamento mezzeria), Str. Viazzolo Alto, Str. Cava In Vigatto, Str. Fontanini, Str. Fontanorio, Str. Chiaviche, Str. Alberi, Str. Ritorta, Str. Felice Da Mareto, Str. Mirandola, Str. Barghetto, Str. Martiri Della Liberazione, Bassa Antica, Str. Scola, Str. Chiesa Di Castelnovo, Str. Cornazzano, Str. Principale Di Beneceto, Str. Traversante Ravadese, Str. Certosino, Str. Fraore, Str. Chiesa di Roncopascolo, Str. Puppiola.

La priorità dei lavori ed eventuali modifiche saranno concordate in fase esecutiva anche in considerazione dello stato manutentivo delle strade oggetto di intervento e del piano asfaltature. Per massimizzare l’efficienza delle attività è stato deciso di suddividere le aree di intervento in due lotti distinti in modo da abbattere i tempi di spostamento interni e avere un maggior numero di squadre contemporaneamente operative.

Inoltre, in alcune aree cittadine, al fine di migliorare la disposizione della sosta, saranno ritracciati gli stalli nelle intere aree di parcheggio, ripristinando la regolamentazione delle intersezioni fra parcheggio e viabilità limitrofa. Le aree di sosta in cui è stato previsto di intervenire, individuate in accordo con il settore Mobilità e Trasporti del Comune di Parma, sono le seguenti: Zona 30 Lubiana (via Kant, via Da Vinci, via Einstein…), Largo Visconti, via Anedda e largo Ca’ del Fabbro, via Segni, via Montale (parcheggi strada Traversante S. Leonardo e via Sciascia), via Pietro Campanini, via Minozzi, via Mons. Colli (lato nord da via Majorano a via Jenner), p.le Chaplin-Rossellini, via Zanetti, via Confalonieri (park baseball), via Kulishoff.

“Questa Amministrazione – commentano i Capigruppo di maggioranza Sandro Campanini (Partito Democratico), Antonio Nouvenne (Prospettiva), Oronzo Pinto (Effetto Parma) e Marco Boschini(Sinistra Coraggiosa) – oltre a portare avanti grandi progetti per la città, è fortemente impegnata anche sulle manutenzioni e i miglioramenti che rendono più agevole la vita quotidiana dei cittadini. Aumentare la sicurezza delle nostre strade, per ogni tipo di utenza – chi guida, chi cammina, chi pedala o si sposta in carrozzina – è un obiettivo sul quale il Comune investe e che continuerà ad avere un’importanza fondamentale”.

