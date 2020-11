“Parma, io ci sto!” nella terna dei finalisti dell’Oscar di Bilancio 2020 insieme a Save the Children Italia e Coopselios

“Parma, io ci sto!” si è collocata nella terna dei finalisti dell’Oscar di Bilancio 2020 nella categoria imprese sociali e associazioni non profit insieme a Save The Children Italia e Coopselios, la cui cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera in streaming.

“Al di là del risultato finale, che comunque ci riempie d’orgoglio per essere arrivati tra i primi tre della nostra categoria, si tratta di un importante riconoscimento all’attenzione che l’Associazione dedica alla trasparenza nel raccontare la sua missione e il futuro – ha commentato il Presidente Alessandro Chiesi – E’ dal 2017 che, insieme a Deloitte & Touche S.p.A e ai nostri consulenti per la comunicazione, realizziamo il Bilancio di Sostenibilità, strumento fondamentale per condividere con i nostri associati e con tutti gli attori del territorio il nostro lavoro a sostegno dello sviluppo di Parma in termini di qualità della vita e attrattività, risorsa unica e strategica. Questo riconoscimento ci conferma che siamo capaci di raccontarci efficacemente all’esterno e che il grande lavoro di analisi che c’è dietro ogni Bilancio di Sostenibilità di “Parma, io ci sto!” – siamo arrivati alla 3° edizione – non è fine a sé stesso ma può davvero essere di ispirazione ad altre realtà che come noi, hanno a cuore il proprio territorio”.

L’Oscar di Bilancio, che annualmente premia le aziende più virtuose nell’attività di reporting e nella cura dei rapporti con gli stakeholders, nasce con l’obiettivo primario di contribuire alla diffusione della cultura della buona comunicazione e della trasparenza. Il premio è promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi.

Alla premiazione hanno preso parte, tra gli altri, gli ospiti internazionali Jesus López Zaballos, presidente EFFAS – European Federation of Financial Analysts Societies, e Chiara Del Prete, presidente EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group, i quali hanno parlato dell’importanza sempre maggiore che ha la sostenibilità per essere più competitivi e delle tante iniziative della politica pubblica europea per efficientare il sistema informativo legato alla sostenibilità.