Parma – La Sinistra Coraggiosa si presenta. Anna Rita Maurizio capolista

Parma – La Sinistra Coraggiosa si presenta: 25 candidati, 12 donne e 13 uomini, per una lista che unisce gioventù e novità ad esperienza e professionalità.

“Abbiamo lavorato, assieme alle forze di centro sinistra e del migliore civismo, per costruire un nuovo progetto per Parma – ha dichiarato Anna Rita Maurizio, capolista per Parma – La Sinistra Coraggiosa – Ad esso contribuiamo ponendo i riflettori su questioni che riguardano alcune fasce di popolazione che soffrono maggiori difficoltà e che dalla pandemia sono state colpite più duramente, questioni che riguardano da vicino la vita di tante, se non tutte, famiglie della città.

La necessità di investire sul welfare, la salute e il lavoro per ridurre le enormi disuguaglianze ben visibili a tutti è una delle lezioni più chiare che questa pandemia ci consegna e che, come Sinistra Coraggiosa, vogliamo portare avanti non solo in campagna elettorale, ma per tutti gli anni a venire. Così come l’attenzione al green che, oggi, non può mancare di essere al centro di un progetto di amministrazione cittadina.

Ogni persona che ha aderito a questa lista incarna perfettamente il significato e l’origine della parola <candidato>– il termine nasce da <candida>, la tunica bianca che i Romani facevano indossare a chi veniva proposto per essere eletto ad una carica pubblica, con l’onere e l’onore di mantenerla sempre bianca: prima, durante e dopo il mandato. Credo fortemente in questo valore della politica e so che chi mi accompagna in questo viaggio è degno di vestire questa tunica”.

A prendere la parola dopo Anna Rita Maurizio è stato il candidato sindaco Michele Guerra: “Voglio ringraziare tutte le persone che hanno scelto di entrare nella lista Parma – La Sinistra Coraggiosa perché è un atto di coraggio verso la città e noi, oggi più che mai, di coraggio abbiamo particolarmente bisogno. Andiamo incontro ad una città disorientata che ha vissuto shock molto forti, la pandemia in primis ma anche gli spettri della guerra, della paura dei rincari, del lavoro, delle crisi che questa lista ha portato con grande attenzione dentro il nostro programma. Ha portato istanze di grande significato ai nostri tavoli: i temi dell’ecologia e dell’ambiente; della riduzione delle disuguaglianze e della parità di genere che non ha che fare con i formalismi ma con una visione nuova della città; il grande tema del lavoro, della sanità e del welfare.

Dentro questa lista abbiamo competenze, esperienze amministrative, persone che conoscono la città, il territorio e che si sono spese negli anni per esso, ognuno dal proprio angolo di analisi e visione che ora converge in un sistema di sintesi in cui credo moltissimo”.

Ecco, di seguito, le persone che andranno a comporre la lista “Parma. La sinistra Coraggiosa” in vista delle prossime elezioni comunali:

Anna Rita Maurizio (capolista): cardiologa;

Paolo Barbaro: docente universitario;

Eugenia Calunga: formatrice;

Marco Boschini: direttore “Comuni Virtuosi”;

Grazia Ferdenzi: avvocata;

Carlo Calzetti: infettivologo;

Maria Teresa Gaggiotti: psicologa;

Thomas Emiliani: studente universitario;

Maria Margherita Ghini: lavoratrice dipendente;

Claudio Lombardelli: lavoratore dipendente;

Paola Grandi: astrofisica;

Aldo Montermini: è stato presidente provinciale Anpi Parma;

Giulia Guareschi: lavoratrice dipendente;

Andrea Mordonini: imprenditore e consulente aziendale;

Claudia Mele: studentessa universitaria;

Alberto Mutti: è stato Presidente Anmic Parma;

Urimubenshi Murekabiri (Enathe): infermiera;

Matteo Piscina: studente universitario;

Lorenza Piga: volontaria in ambito sociale;

Roberto Ranalli: consulente aziendale;

Elisangela Ranalli: studentessa universitaria;

Marco Saccani: imprenditore;

Felice Rizza (Felicetta): lavoratrice dipendente;

Francesco Samuele: formatore e consulente;

Marcello Scardino: coordinatore infermieristico.