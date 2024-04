“Parma Lactalis – Insuperabili”: all’Istituto San Benedetto una tappa del programma di sensibilizzazione sulla disabilità

Lactalis – prima realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio con i brand Galbani, Parmalat, Leerdammer, Ambrosi e Castelli – in collaborazione con INSUPERABILI – società sportiva fondata da Giorgio Chiellini che promuove il calcio per persone con disabilità– ha dato il via al programma di sensibilizzazione degli studenti delle scuole superiori italiane sul tema della disabilità.

Il progetto si inserisce nel programma DISrACTIVE di Lactalis con l’intento di sensibilizzare nell’educare e agire contro le condizioni di fragilità e disagio. La prima lezione si è tenuta a Parma e ha coinvolto gli studenti e le studentesse dell’Istituto Salesiano S. Benedetto, che hanno partecipato a una lezione sui temi della disabilità e fragilità. A seguire gli atleti Insuperabili insieme agli studenti sono scesi in campo formando un’unica grande squadra all’insegna dell’inclusione.

A guidare questa prima tappa del Roadshow nelle scuole Davide Finocchio, psicologo e collaboratore della società sportiva, insieme a Laura Gutierrez Navarro, con una lunga esperienza nel mondo del calcio, insieme a sette atleti che da anni fanno parte della squadra Insuperabili: Alberto Baù, Simone Delle Rose, Nicholas Ghibaudo, Samir Khattab, Lorusso Aleksandr, Matteo Odobashi, Lorenzo Stanziano.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra LACTALIS e INSUPERABILI ed è rivolto alle scuole superiori italiane con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale di individui con disabilità all’interno del gruppo classe. Un percorso formativo suddiviso in quattro tappe – rappresentanti i valori chiave della lealtà, semplicità, ambizione e collaborazione – che offriranno ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi e di sostenersi reciprocamente per vivere il tempo scolastico in maniera unica e originale. A fare da cornice 4 quadri disegnati da Luca Ferrari, atleta Insuperabile e artista illustratore, ognuno dei quali sarà assegnato a un gruppo di studenti che dovrà promuoverli.

“Per noi in Lactalis è vitale offrire supporto alle comunità dei territori in cui siamo presenti e con Insuperabili vogliamo aiutare le nuove generazioni su un tema su cui siamo molto sensibili: l’inclusione di persone con disabilità. Qui in Emilia-Romagna, dove abbiamo stabilimenti produttivi con una lunga storia di cooperazione con realtà locali, abbiamo coinvolto i ragazzi dell’Istituto Salesiano S. Benedetto di Parma, con l’obiettivo di superare la percezione convenzionale della ‘differenza’ quale barriera, valorizzando le potenzialità degli individui e promuovendo un’inclusione sempre più ampia” – ha dichiarato Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione e Responsabile progetti CSR di Lactalis in Italia.

La mission di Insuperabili è da sempre la promozione dell’inclusione di persone con disabilità attraverso lo sport del calcio. Avere la possibilità di portare il nostro progetto nelle scuole, supportati da un Partner importante come Lactalis, ci dà la possibilità di amplificare il nostro messaggio comunicativo ed avere maggiore impatto su individui e comunità, a favore di un cambiamento culturale nei confronti della percezione della disabilità che parte proprio dalle nuove generazioni – ha dichiarato Davide Leonardi, Presidente di Insuperabili che aggiunge: “Parlare agli studenti di lealtà, semplicità, ambizione e collaborazione, valori che condividiamo con Lactalis, e che cerchiamo di insegnare ogni giorno ai nostri Atleti/e sul campo, è infatti uno degli strumenti più potenti che potessimo avere per cercare di costruire, passo dopo passo, una società più inclusiva.”

Lactalis mira a promuovere attivamente l’inclusione sociale, la socializzazione e l’accesso al mondo del lavoro per individui con diverse forme di disabilità in tutto il Paese attraverso lo sport. L’obiettivo è di sfidare la visione tradizionale della disabilità come una limitazione, riconoscendo il valore delle persone con disabilità e lavorando per favorire un’ampia inclusione e un significativo miglioramento della qualità di vita.

Lactalis in Italia

Il Gruppo Lactalis in Italia è parte del Gruppo francese Lactalis, leader mondiale dei prodotti lattiero-caseari con oltre 28,3 miliardi di euro di fatturato, 86.000 collaboratori e 270 stabilimenti in 51 Paesi.

Lactalis è presente in Italia da 35 anni e prende vita dai più prestigiosi marchi della tradizione casearia italiana: Invernizzi, Cademartori, Locatelli e Galbani, leader di mercato e dei formaggi italiani nel mondo. Nel 2011 viene acquisita Parmalat, leader in Italia nel mercato del latte, nel 2020 si finalizza l’acquisizione del Gruppo Castelli, leader nella produzione e distribuzione dei formaggi DOP italiani, nel 2021 il portafoglio prodotti si è arricchito con l’ingresso di Leerdammer e nel 2023 quella di Ambrosi.

Il Gruppo Lactalis in Italia, con 4.000 referenze di prodotto tra latte, formaggi, salumi e DOP, è costituito da 7 Business Unit: Galbani Formaggi, Galbani Salumi, Parmalat, Leerdammer, Castelli, Ambrosi, e Lactalis Export.

Con un fatturato di oltre 2,9 miliardi di euro, Lactalis in Italia si avvale oggi di 5.300 collaboratori e conta 31 stabilimenti produttivi sul territorio nazionale.

È il primo acquirente di latte nazionale con 1,5 miliardi di litri di latte raccolti ogni anno da circa 1.100 conferenti latte in 16 regioni italiane, che trasforma nel rispetto della tradizione e con la garanzia di oltre 8 milioni di accurati controlli l’anno, effettuati con tecnologie all’avanguardia lungo tutta la catena di approvvigionamento, produzione e distribuzione.