Parma Marathon e Comitato Eco District insieme

L’edizione n. 6 di Parma Marathon tenutasi lo scorso 16 ottobre ha portato qualità e benessere a circa 5.000 partecipanti che hanno corso le varie distanze per migliorare il loro buono stato di forze fisiche e morali e, il giorno prima, la stessa cosa è accaduta a circa 300 bambini che hanno preso parte alla Parma Marathon Kids.

Un obiettivo che Parma Marathon sta perseguendo fin dal 2016, anno della prima edizione e che rispecchia ciò che il Comitato Eco District, nato all’inizio del 2020, ha inteso fin da subito inserire ai primi posti dei punti programmatici: portare qualità e benessere al quartiere industriale Spip che ogni giorno si riempie di persone che frequentano e lavorano in tale zona.

La volontà è quella di progettare e realizzare un miglioramento di tale area grazie alle numerose aziende innovative cha la compongono, grazie a chi ogni giorno porta vita ed usufruisce di spazi privati e comuni e grazie al continuo scambio di idee che avviene quotidianamente in tale area.

Parma Marathon è un evento che sebbene si sviluppi lontano dall’area SPIP si svolge comunque in Città.

E la città è costituita anche da aree industriali.

Abbiamo in cantiere alcuni progetti di solidarietà. Uno di questi è quello di fornire un contributo economico al Comitato Eco District e allo stesso tempo sollevare un’attenzione verso chi intende impegnarsi per trasformare un luogo di lavoro, trascurato e di passaggio, in un luogo bello, accogliente, di svago e da frequentare anche in occasioni diverse.

Ringraziamo quindi il Comitato Eco District, che ci ha permesso di portare il nostro contributo siamo certi servirà per coprire una qualche iniziativa che si andrà a proporre. Allo stesso tempo sollecitiamo le aziende presenti nell’area industriale a partecipare con entusiasmo alle iniziative che verranno introdotte.

Come per noi, per il nostro mondo, correre è bello, fa star bene e farlo in posti magnifici e ambienti migliori lo è ancor di più, come lavorare in un ambiente accogliente, stimolante, ben curato e ordinato diventa linfa per nuovi entusiasmi e idee.

Un vantaggio per tutti.

Parmarathon Asd