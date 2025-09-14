Parma Mezza Maratona: oltre 5.500 i partecipanti tra gare e solidarietà

Alain Cavagna (Atletica Valle Brembana) e la cussina Marika Accorsi sono il re e la regina della Parma Mezza Maratona 2024 rispettivamente con i tempi di 1:04:56 e 1:12:57 Ad aggiudicarsi la 10 Km sono stati Luca Ursano (Atletica Casone) e Margherita Voliani (Libertas unicusano Livorno) coi tempi di 00:30:41 e 00:36:07

Il trofeo Guido Sani, dedicato allo storico cantore della corsa per eccellenza di Parma, è andato a: Gianmarco Galli e Ilaria Strada. Anche quest’anno la manifestazione si è confermata un vero successo, ma con una soddisfazione extra: “Abbiamo voluto offrire ancor più qualità, se possibile, a questo evento diventato ormai imperdibile sul calendario dei runner e non solo> spiega Samantha Bernardi, consigliera della sezione Atletica. Evento che ha visto complessivamente la partecipazione di oltre 4900 partecipanti a cui si aggiungono i 600 piccoli grandi atleti che sabato hanno invaso la Piazza per l’Errea’ Parma Kids by Medi Saluser”.

“Parma Mezza Maratona è sinonimo di sport, valori e comunità – prosegue la Bernardi -. Parma si apre, si ritrova, vive due giorni di eventi aperti a tutti. Parliamo di atleti, ma anche di famiglie, giovani, ragazzi che con la loro presenza, l’entusiasmo, la partecipazione ci hanno dimostrato quanto sia importante questa nostra manifestazione . Parma si riconferma la capitale del running a misura di tutti. Non possiamo che ringraziare Comune, Regione Emilia Romagna, e Università. Ma la gratitudine va anche e soprattutto ai partner che grazie al sostegno e alla collaborazione hanno permesso un’altra edizione di successo. Un ringraziamento particolare va poi ai nostri volontari che dietro le quinte lavorano alacremente e alle nostre sezioni unite per la riuscita di una manifestazione in cui crediamo profondamente”.

Non solo sport – La Parma Mezza Maratona non è stata solo una corsa, ma molto di più. Il ricavato della 5km Corri per la vita, a cui hanno partecipato oltre 1500 persone, verrà devoluto ad Emergency. Durante le gare, sono stati impegnati circa 500 volontari. Oltre al controllo del percorso e al coordinamento delle partenze scaglionate, i volontari hanno gestito la segreteria, l’area ristoro, il deposito borse. Sono uomini e donne appartenenti a diverse associazioni della nostra città e ancora le sezioni sportive del CUS Parma e lo staff di Giocampus. Oltre naturalmente a tanti amici che in forma personale hanno dato. Un ringraziamento anche a Comune di Parma ed in particolare alla Polizia Municipale che unitamente a tutte le forze dell’ordine hanno garantito la sicurezza lungo il tracciato.

Anche Proges ha partecipato alla Mezza Maratona. Una iniziativa di welfare aziendale che ha coinvolto più di 30 persone. Il progetto è iniziato la primavera scorsa, grazie alla collaborazione del Cus Parma che aveva l’obiettivo di portare tutti i partecipanti a gareggiare.