Parma, minaccia e rapina un senzatetto: denunciato un 30enne

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato per rapina un 30enne dell’est Europa, dimorante stabilmente a Parma, con a carico numerosi precedenti di polizia per fatti reato della medesima specie.

L’episodio risale ad alcune settimane fa, quando la vittima, un 29enne rumeno residente a Parma si è presentato ai Carabinieri di Via Garibaldi denunciando di essere stato rapinato di 15 euro, da un ragazzo che aveva visto in alcune occasioni bazzicare per le vie del centro.

La vittima riferiva di essere stato avvicinato dall’aggressore il quale prima lo ha minacciato intimandogli di consegnargli tutto quello che aveva e immediatamente dopo ha iniziato a frugare nella sua borsa e nelle tasche della giacca, fino a quando si è impossessato dei 15 euro ed è fuggito.

La vittima, non nascondendo la propria condizione economica, con grande dignità confessava che qui 15 euro erano tutto quello che possedeva aggiungendo che lo aveva fatto presente all’aggressore, che però non si era fatto minimamente intenerire.

La vittima, forniva una dettagliata descrizione del suo aggressore, ed i Carabinieri, avendo una profonda conoscenza dei soggetti dediti alla commissione di tali tipi di reato,

che denotano grande spregiudicatezza e acclarata indole criminale hanno indirizzato le indagini in una direzione ben precisa.

L’attività info-investigativa dei militari ha permesso di identificare l’autore della rapina in un soggetto noto poiché già denunciato per fatti analoghi proprio dai Carabinieri di Parma Centro. L’uomo, con numerose segnalazioni e condanne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, poiché ritenuto responsabile del reato di rapina.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma