Parma, mobilità sostenibile: nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Il Comune di Parma rafforza la rete di ricarica per veicoli elettrici con la selezione degli operatori che realizzeranno le nuove infrastrutture. Grazie all’esito dell’avviso pubblico, sono stati individuati tredici operatori che installeranno oltre 30 nuove infrastrutture di ricarica veloci e ultra veloci, con potenza superiore a 250 kW, ciascuna costituita da 3 colonnine a due prese di ricarica, potenziando così la rete esistente costituita oggi da 81 colonnine ed oltre 150 punti di ricarica.

Questa iniziativa, finanziata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si inserisce nel percorso del Comune di Parma verso la neutralità climatica entro il 2030. L’incremento delle infrastrutture di ricarica è un elemento essenziale per favorire la diffusione dei veicoli elettrici, rendendo più accessibile l’utilizzo di questa tecnologia da parte di cittadini e imprese. Una rete capillare ed efficiente di punti di ricarica rappresenta un passo concreto per ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale adottati a livello europeo.

L’Amministrazione comunale avvierà ora le procedure per la stipula delle convenzioni con gli operatori, seguendo l’ordine della graduatoria, per dare inizio alle attività esecutive di installazione e gestione delle nuove infrastrutture di ricarica.

“L’ampliamento della rete di ricarica per veicoli elettrici è un’azione concreta per incentivare la transizione verso una mobilità più sostenibile. La mobilità, infatti, è uno dei principali campi di intervento per riuscire a raggiungere gli sfidanti obiettivi di Parma Climate Neutral” evidenzia Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità. “Questa iniziativa si inserisce in una strategia ampia che stiamo realizzando per rendere la mobilità di Parma sempre più green, i cui pilastri principali rimangono il potenziamento del trasporto pubblico e l’incremento delle piste ciclabili”.

A lavori conclusi, Parma disporrà quindi di 170 colonnine di ricarica per auto elettriche, per un totale di circa 340 punti dove poter collegare i veicoli. La potenza varierà in una forbice fra 22 Kv e 250 Kv, variando quindi il tempo di ricarica da 4 ore a 30 minuti circa.