Parma: modifiche temporanee alla viabilità in via Toscana

Dal 1° ottobre al 6 novembre 2025, via Toscana, nel tratto tra l’intersezione con strada Del Paullo (esclusa) e il civico n. 60, sarà interessata da modifiche temporanee alla viabilità. I lavori riguardano la preparazione di una pista di cantiere in vista degli interventi programmati da Rfi – Rete Ferroviaria Italiana per le opere di mitigazione acustica lungo la linea ferroviaria Milano–Bologna.

Per garantire la sicurezza, il divieto di circolazione sarà in vigore dalle 21 alle 6 del giorno successivo, mentre nelle ore diurne sarà ripristinata la normale viabilità. L’impresa incaricata provvederà all’installazione della segnaletica necessaria a tutelare automobilisti e pedoni durante le fasi di lavoro.