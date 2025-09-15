Parma Moving Festival: danza e IA in “Mother” di Perypezye Urbane

Arriva al Parma Moving festival MOTHER, progetto di Perypezye Urbane che coniuga danza e Intelligenza Artificiale, con l’interpretazione della performer canadese Maia Joseph e dell’italiana Marianna De Vito.
La performance sarà presentata venerdì 19 settembre alle 21.00 al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, all’interno del Festival diretto da Daniele Albanese.
Successivamente MOTHER sarà in Serbia, Polonia, Bulgaria, Paesi Bassi e Germania grazie al sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.
Reportage 1 – Bielorussia, sono tuo! (di Andrea Marsiletti)
Affiancando in scena corpi umani e macchine, MOTHER esplora l’intersezione tra diversi linguaggi, dando vita a un lavoro su e con l’Intelligenza Artificiale per indagarne estetiche e limiti.
Grazie al software creato appositamente per permettere all’IA di interpretare e rispondere in tempo reale agli input umani, MOTHER mette in scena un flusso continuo di immagini che rivelano i pregiudizi presenti negli algoritmi, soprattutto rispetto al corpo femminile o a corpi non normati, offrendoci una riflessione tanto cruda quanto necessaria su ciò che insegniamo alle macchine.
Successivamene MOTHER sarà poi in Germania,Serbia, Polonia, Bulgaria, Paesi Bassi grazie al sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.
INFORMAZIONI
venerdì 19 settembre ore 21.00
Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, viale S. Martino, 8, 43123 Parma
Ingresso 13 euro