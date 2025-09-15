Parma Moving Festival: danza e IA in “Mother” di Perypezye Urbane

Arriva al Parma Moving festival MOTHER, progetto di Perypezye Urbane che coniuga danza e Intelligenza Artificiale, con l’interpretazione della performer canadese Maia Joseph e dell’italiana Marianna De Vito.

La performance sarà presentata venerdì 19 settembre alle 21.00 al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, all’interno del Festival diretto da Daniele Albanese.

Successivamente MOTHER sarà in Serbia, Polonia, Bulgaria, Paesi Bassi e Germania grazie al sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.