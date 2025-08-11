Parma, nella notte aggrediscono a bastonate due ciclisti: 4 denunciati

L’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile è stato avviato dopo due segnalazioni al 112 riguardanti cittadini aggrediti in due diverse vie della città mentre rientravano a casa in bicicletta. Le vittime sono state colpite alle spalle, in modo indiscriminato, con un bastone da una persona a bordo di un’auto scura. I militari hanno rapidamente rintracciato il veicolo, identificato gli occupanti e denunciandoli all’Autorità Giudiziaria. Nel corso del controllo è stato sequestrato un tubo di plastica lungo 80 cm, ritenuto compatibile con l’arma usata per l’aggressione, oltre a un tirapugni metallico, due chiavi inglesi e un cacciavite.

*******

Nei giorni scorsi, una tempestiva indagine condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di quattro giovani italiani. A seguito di verifiche approfondite, i quattro sono ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili di lesioni personali aggravate. Nell’ambito della stessa attività investigativa, uno dei quattro dovrà anche rispondere di porto di armi e oggetti atti ad offendere.

L’intervento dei Carabinieri è scattato intorno alle 02:00 di venerdì scorso, quando alla Centrale Operativa di Parma sono giunte due telefonate da parte di cittadini che avevano segnalato di essere stati avvicinati da un’utilitaria scura. Le vittime hanno raccontato di essere state colpite vigliaccamente alla schiena e alla nuca con un bastone verde da uno degli occupanti dell’auto, che si era sporto dal finestrino brandendo l’oggetto. Entrambe le vittime, che stavano rientrando a casa in bicicletta, una in Via Silvio Pellico e l’altra in Strada Traversetolo, hanno descritto la stessa dinamica dell’aggressione e fornito ai Carabinieri il modello dell’auto coinvolta.

Ricevuta la nota di ricerca, le pattuglie dell’Arma si sono immediatamente attivate setacciando le zone interessate dalle aggressioni. In una traversa di Strada Traversetolo, pochi minuti dopo l’ultima aggressione, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha intercettato un’auto corrispondente alla descrizione. Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato di eludere il controllo con una manovra improvvisa, ma l’auto è stata immediatamente raggiunta e fermata.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno identificato i quattro occupanti, cittadini italiani residenti in città e in provincia. Tre di loro sono risultati già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, la persona e per detenzione di armi o oggetti atti ad offendere. Le loro spiegazioni riguardo alla presenza in quella zona sono apparse subito sospette.

A questo punto, gli operanti hanno esteso il controllo all’auto, rinvenendo nascosti sotto i sedili un tubo di plastica verde lungo 80 cm, con un’impugnatura artigianale realizzata con nastro isolante, un tirapugni metallico, due chiavi inglesi e un cacciavite. Questi elementi hanno portato all’accompagnamento dei quattro in caserma per ulteriori accertamenti, finalizzati a ricostruire il loro probabile coinvolgimento nelle aggressioni segnalate.