Parma ospita le Giornate dell’Acqua 2023: fronte comune contro la crisi climatica

La centralità che la risorsa acqua sta sempre più assumendo negli equilibri ambientali, economici, sociali, soprattutto in relazione agli effetti del cambiamento climatico, obbliga una seria riflessione di prospettiva da parte delle Istituzioni e dei portatori di interesse sulla gestione sostenibile della risorsa idrica. Per queste ragioni l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha deciso di organizzare, insieme all’Associazione Nazionale per il Clima Globe Italia, l’evento “ACQUA – Fronte comune contro la crisi climatica”, due giornate di studio e di confronto sul tema il 14 e 15 Luglio a Parma, presso la Casa della Musica, che consentiranno di formulare una serie di proposte concrete, fondate su solide basi scientifiche, al fine di contribuire a un piano nazionale integrato, attento alle esigenze dell’uomo e della natura.

La crisi climatica infatti impone l'attuazione di azioni urgenti e concrete in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e del Green Deal europeo; la siccità e le alluvioni improvvise sono tra le criticità più manifeste di questo mutamento in atto. L'obiettivo è quello di rendere questo appuntamento, oggi al suo battesimo, un focus di approfondimento con cadenza annuale, che possa rappresentare un punto di riferimento nazionale per fare fronte comune e affrontare unitariamente questa importante sfida, epocale per l'intero pianeta.

I temi approfonditi con i principali esperti del settore, accademici, rappresentanti delle istituzioni e dei molteplici portatori di interesse saranno: “Acqua, Suolo, Agricoltura e Diritto globale all’Alimentazione”; “Ecosistema naturale del Po: come valorizzare il fiume”; “I progetti connessi all’acqua delle Riserve MaB Unesco dell’Emilia-Romagna”; “Le Comunità nell’adattamento alla crisi climatica: dalla siccità alle alluvioni. La questione del dissesto idrogeologico e della cura del territorio”; “Acqua, Energia, Infrastrutture e Cambiamento climatico”.

Ai singoli focus parteciperanno personaggi di spicco dei diversi settori: Paolo Andrei, Alessandra Astolfi, Giorgio Maria Bergesio, Patrizio Bianchi, Giulio Boccaletti, Stefano Bonaccini, Giuseppe Bortone, Chiara Braga, Armando Brath, Alessandro Bratti, Martina Bussettini, Carlo Cacciamani, Carlo Calfapietra, Angelica Catalano, Andrea Colombo, Giordano Colarullo, Nicola Dell’Acqua, Luca De Carlo, Riccardo Deserti, Federico Di Bisceglie, Giuseppe Dodaro, Alice Fanti, Francesco Fatone, Mattia Favero, Cristiano Fini, Tommaso Foti, Andrea Gavazzoli, Nicola Gherardi, Fausto Giovanelli, Michele Guerra, Stefano Laporta, Barbara Lori, Luca Marchesi, Maurizio Martina, Angiolo Martinelli, Maria Gerarda Mocella, Aida Morelli, Fernanda Moroni, Oliviero Montanaro, Michele Munafò, Rita Nicolini, Fabrizio Penna, Pierluigi Petrillo, Titti Postiglione, Ettore Prandini, Irene Priolo, Ludovica Ramella, Edo Ronchi, Daniele Spizzichino, Giovanni Battista Todini, Francesco Tornatore, Attilio Toscano, Fabio Trincardi, Pierluigi Viaroli, Francesco Vincenzi, Andrea Zaghi, Gian Luca Zanichelli.

L’evento, realizzato in collaborazione con askanews, Ecomondo e GreenGo, gode del patrocinio di: Parlamento Europeo, European Environment Agency, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Emilia-Romagna, Città di Parma, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, #Plastic-freER e Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente.