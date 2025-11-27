Quotidiano online di Parma

Parma ospita Marco Croatti, la testimonianza diretta dalla Global Sumud Flotilla

di Andrea Marsiletti

Il 28 novembre alle ore 20,30 presso le Officine On/Off, in Strada Naviglio Alto 4/1 a Parma, si terrà un incontro pubblico con il senatore Marco Croatti, protagonista della recente missione della Global Sumud Flotilla nel Mediterraneo.

L’evento è organizzato dai Gruppi Territoriali Parma e Colline e Bassa Parmense, rappresentati rispettivamente da Silvia Delitala e Claudio Galloni.

Croatti ripercorrerà la sua esperienza a bordo della Flotilla, una missione civile internazionale nata per rompere il silenzio su una delle crisi umanitarie più gravi del nostro tempo. Un viaggio segnato da testimonianze dirette, pressioni diplomatiche e un contesto geopolitico complesso, offrendo una prospettiva che raramente trova spazio nella narrazione dei media tradizionali.

L’iniziativa intende restituire alla cittadinanza un quadro reale dei fatti e approfondire le ragioni politiche e umanitarie che hanno spinto decine di attivisti e osservatori internazionali a salpare per la difesa dei diritti e delle libertà civili.

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per comprendere ciò che accade davvero nel Mediterraneo, lontano dalla propaganda e dalle semplificazioni.

Dichiarazione del Coordinatore Regionale del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi

«La presenza di Marco Croatti a Parma è un’occasione preziosa per riportare la realtà dei fatti fuori dal rumore mediatico. La Global Sumud Flotilla è stata una missione civile coraggiosa, che ha rimesso al centro diritti, pace e trasparenza in un momento in cui troppi preferiscono chiudere gli occhi. Come Movimento 5 Stelle continueremo a difendere il diritto dei cittadini a essere informati e il dovere della politica a prendere posizione quando le libertà fondamentali vengono calpestate.»


