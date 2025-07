Parma ottiene il riconoscimento dell’Hub Urbano: via libera dalla Regione Emilia-Romagna

L’Hub Urbano di Parma è stato riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna e inserito nell’elenco degli enti che potranno accedere ai fondi regionali destinati allo sviluppo e alla qualificazione delle aree urbane. Il progetto si inserisce in un’azione strutturata, condivisa con il tessuto imprenditoriale e associativo locale, finalizzata a potenziare l’attrattività urbana, sostenere l’innovazione delle imprese e contrastare fenomeni di progressivo svuotamento o marginalizzazione delle attività nei centri storici.

L’Hub Urbano è un’area delimitata all’interno della città, caratterizzata da una forte presenza di attività commerciali, artigianali e di servizio, che viene individuata come fulcro di un progetto di rigenerazione economica, sociale e urbana. L’Hub Urbano non è solo uno spazio fisico, ma una strategia integrata che valorizza il ruolo del commercio come motore di qualità urbana e coesione sociale. Attraverso l’accordo di partenariato – sottoscritto tra il Comune di Parma, le associazioni di categoria e i soggetti economici attivi nell’area – si definisce un programma triennale di interventi coordinati per la qualificazione dell’offerta commerciale, il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità degli spazi pubblici, l’innovazione dei servizi e la promozione dell’identità locale.

Il progetto, che nei mesi scorsi aveva ottenuto oltre 300 adesioni di imprenditori locali, puntava sulla valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali ed economiche dei quartieri Parma Centro e Oltretorrente, riconosciuti come ambiti urbani di pregio ma bisognosi di interventi mirati per rafforzarne la vitalità commerciale e la qualità degli spazi urbani.

“L’inserimento dell’Hub Urbano di Parma nell’elenco regionale rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di rigenerazione urbana – dichiara Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione urbana del Comune di Parma. – È il frutto di un lavoro di squadra tra amministrazione, categorie economiche e realtà territoriali, per rafforzare il ruolo identitario dei quartieri Parma Centro e Oltretorrente. Grazie al riconoscimento regionale potremo accedere a importanti risorse per sostenere l’innovazione, la competitività e la vitalità del nostro centro storico”.

L’Hub Urbano di Parma nasce nell’ambito della Legge regionale 12/2023, che promuove lo sviluppo di poli commerciali integrati in aree urbane e di prossimità, in stretta sinergia tra pubblico e privato. Con il riconoscimento ottenuto, Parma potrà partecipare al bando regionale in uscita entro la fine del 2025 per l’assegnazione delle risorse economiche. Nel frattempo, proseguiranno le attività preparatorie e di coordinamento con i partner locali per mettere a terra progetti concreti capaci di incidere sul futuro del cuore storico della città.