Parma, paga il rider con una banconota da 50 euro falsa: denunciato 35enne

Un giovane “rider” di origini straniere, dipendente di una nota piattaforma di consegne a domicilio, ha vissuto un’esperienza spiacevole alcune settimane fa. Dopo aver consegnato un ordine all’interno di un palazzo nel centro storico di Parma, ha ricevuto in pagamento dal cliente, che attendeva all’esterno dello stabile, una banconota da 50 euro falsa.

Al momento, il rider non ha prestato particolare attenzione alla banconota e ha restituito 30 euro di resto. Tuttavia, al termine del servizio, una volta tornato in sede e durante le operazioni di deposito del denaro, si è accorto che quella banconota da 50 euro era palesemente contraffatta. Immediatamente, si è recato presso la caserma dei Carabinieri di Strada Garibaldi per sporgere denuncia.

I militari, dopo aver sequestrato la banconota, hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Attraverso l’incrocio di diversi elementi, tra cui tabulati telefonici e immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi del palazzo, sono riusciti a individuare un uomo di 35 anni.

A seguito dei riscontri probatori, quest’ultimo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Si precisa che l’indagato è attualmente solo gravemente indiziato di reato e che la sua posizione sarà valutata dall’Autorità nel corso dell’intero procedimento. La eventuale condanna definitiva potrà essere pronunciata solo al termine di un processo e in conformità ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.