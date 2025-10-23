Parma Partecipazioni Calcistiche festeggia dieci anni: al Teatro Regio lo spettacolo “Come un romanzo popolare”

Dieci anni di storia, passione e partecipazione. Parma Partecipazioni Calcistiche (PPC) celebra il suo decennale con un evento speciale: lo spettacolo “Come un romanzo popolare”, in programma mercoledì 5 novembre alle 19 sul palco del Teatro Regio di Parma.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Parma, è stata presentata questa mattina nella Sala del Consiglio della Residenza Municipale, alla presenza dell’assessore allo Sport Marco Bosi, del presidente di Ppc Paolo Piva, dell’autore e regista Marco Caronna, del direttore marketing e relazioni esterne del Teatro Regio Dario Montrone e dell’amministratore delegato di Ppc Maurizio Braghiroli.

Nata nel 2015, Parma Partecipazioni Calcistiche rappresenta l’esperienza dell’azionariato diffuso del Parma Calcio: una realtà che oggi conta 1.020 soci da tutto il mondo e detiene l’1% del capitale sociale della società gialloblù, accanto al gruppo guidato dal presidente Kyle Krause, titolare del restante 99%.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Marco Caronna, unisce racconto, musica e memoria collettiva. Attraverso le voci di Sherol Dos Santos e dei musicisti della Toscanini Academy Next, “Come un romanzo popolare” ripercorre dieci anni di storia sportiva e cittadina, tra difficoltà, successi e rinascite, offrendo una riflessione sul legame profondo tra sport, comunità e identità urbana.

«Parma Partecipazioni Calcistiche rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa essere vissuto come bene comune, capace di generare partecipazione, identità e senso di appartenenza» ha dichiarato l’assessore allo Sport Marco Bosi.

«Questo spettacolo ci accompagna in un viaggio emozionante, offrendoci l’occasione di rivivere momenti di gioia, sfide e orgoglio sportivo condivisi da tutta la comunità. È un evento che unisce sport e cultura, valorizzando la storia calcistica del Parma e rafforzando il legame tra la città e i suoi colori.»

Il presidente di Ppc Paolo Piva ha aggiunto: «Il 2025 è un anno particolarmente significativo perché segna il decennale di Parma Partecipazioni Calcistiche, a testimonianza di un percorso solido e condiviso. È un’occasione per restituire alla città un’esperienza di grande valore, che coinvolge oltre mille persone. I nostri obiettivi restano quelli di consolidare la nostra presenza nel Parma Calcio, continuare a crescere nel numero dei soci e rafforzare il nostro ruolo di collante tra squadra, società, città e territorio».

“Come un romanzo popolare” andrà in scena mercoledì 5 novembre alle 19 al Teatro Regio di Parma. Lo spettacolo è aperto a tutti i soci di Ppc e alla cittadinanza.

Visto l’alto numero di adesioni, il comitato organizzatore invita a prenotare il proprio posto contattando la Segreteria di Ppc via email all’indirizzo info@parmapartecipazionicalcistiche.it oppure tramite WhatsApp al numero 348 8392697.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.