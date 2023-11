Parma PassePartout: i giovani incontrano il Sindaco e gli Assessori del Comune di Parma

Parma PassePartout è il nome che i 27 ragazzi della Commissione Giovani del Comune di Parma hanno proposto per la serie di incontri dedicata al dialogo tra la l’amministrazione comunale e i giovani della città.

Si inizia il 22 novembre, alle 18.30, con il primo incontro insieme al Sindaco Michele Guerra a Lostello della Cittadella, un luogo informale e accogliente che ospiterà tutti gli appuntamenti del programma.

Una volta al mese, infatti, da dicembre 2023 a settembre 2024, le Assessore e gli Assessori incontreranno i giovani della città per dialogare con loro e confrontarsi sulle tematiche attinenti alle proprie deleghe: partendo dal punto di vista dei ragazzi e dalle loro idee e proposte verranno approfonditi gli argomenti, presentando le progettualità messe in atto dall’Amministrazione e accogliendo gli spunti che nasceranno dal confronto.

Il format dell’incontro quindi non sarà formale, proprio perché pensato dai giovani per i giovani. Un confronto tutto all’interno della generazione Z, orientato alla creazione di una comunità di ragazze/i protagonisti di cambiamento sul territorio, coinvolti in un percorso finalizzato alla scoperta dei propri desideri e talenti e allo sviluppo delle proprie competenze, che consenta loro di avere gli strumenti necessari per padroneggiare la complessità del mondo attuale e per realizzare iniziative di protagonismo giovanile.

“Il percorso della candidatura di Parma a capitale europea per la gioventù – ha esordito il sindaco Michele Guerra – è una sorta di elemento di sintesi composto dalle tante diverse azioni che stiamo continuando a costruire insieme ai giovani, all’interno di un sistema riconosciuto anche a livello nazionale. Il grande tema è questo: coinvolgere le ragazze e i ragazzi di Parma nella politica cittadina, che sta guardando al futuro, partendo dal loro punto di vista, dalla loro prospettiva che, abbiamo già avuto modo di verificarlo in altri momenti di incontro, ci rimandano una visione di città molto diversa da quella descritta da persone più adulte, con altre caratteristiche e necessità”.

Il ciclo di incontri è stato pensato dall’assessora alla Comunità giovanile Beatrice Aimi che dichiara: “Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di Parma candidata a capitale europea per la gioventù 2027 e che è finalizzata a non lasciare cadere nel vuoto i temi che sono emersi dai partecipanti all’evento dello scorso 21 ottobre. 120 ragazze e ragazzi, riunendosi in tavoli di lavoro, avevano espresso i loro bisogni e i loro desideri e ora noi non possiamo permetterci di non dare seguito alle loro domande, perché perderemmo immediatamente la loro fiducia e la nostra credibilità”.

“Parma – ha sottolineato Emanuela Allegri, responsabile S.O. Giovani del Comune di Parma – ha tutte le carte in regola per proseguire positivamente nel suo percorso di candidatura a capitale europea per la gioventù, fondato sulla partecipazione dei giovani, grazie anche all’impegno dei 27 ragazzi della Commissione Giovani, e sull’ascolto delle loro istanze e dei loro punti di vista”.

“Il nome che abbiamo voluto dare all’iniziativa “Parma PassePartout” – ha detto Samia Boutha, in rappresentanza della Commissione Giovani del Comune di Parma – richiama una chiave per aprire ogni porta, uno strumento per accedere a nuove prospettive e idee. Si tratta di un progetto frutto di un intenso lavoro di gruppo iniziato dal confronto e dall’analisi delle tematiche di maggiore interesse per noi ragazze e ragazzi di Parma sulle quali desideriamo aprire un dialogo informale con l’Amministrazione Comunale”.

Mettere al centro i giovani e il loro futuro è un proposito che non può e non deve cadere dall’alto, ma va invece costruito insieme alle ragazze e ai ragazzi, partendo dal loro punto di vista sulla città e oltre, offrendo loro non solo un ruolo da protagonisti ma anche un mix di impegno e responsabilità, possibilità di sperimentare e mettersi alla prova con soggetti istituzionali (e non solo) disposti a rimettersi in discussione.

L’obiettivo è quindi quello di coinvolgere le giovani generazioni nei processi di sviluppo locale per restituire loro la fiducia, il potere e gli strumenti per vivere da protagonisti i contesti nei quali abitano, offrendo spazi di incontro, luoghi di confronto e aggregazione e momenti di riflessione collettiva.

Tutti gli appuntamenti del ciclo si terranno alle 18 (fatta eccezione per il primo, il 22 novembre con il Sindaco, alle 18.30) a Lostello del Parco della Cittadella.

Il programma degli incontri :

Giovedì 22 novembre 2023, ore 18.30: aperitivo informale con il sindaco Michele Guerra

Giovedì 21 dicembre 2023: Mobilità e sostenibilità ambientale con Gianluca Borghi

Giovedì 25 gennaio 2024: Sicurezza, legalità e riqualificazione delle aree verdi con Francesco De Vanna

Giovedì 29 febbraio 2024: Inclusione sociale, salute e alloggi con Ettore Brianti

Giovedì 28 marzo 2024: Rigenerazione urbana con Chiara Vernizzi

Giovedì 11 aprile 2024: Scuole con Caterina Bonetti

Giovedì 30 maggio 2024: Sport e aggregazione giovanile con Marco Bosi

Giovedì 27 giugno 2024: Cultura e turismo con Lorenzo Lavagetto

Giovedì 26 settembre 2024: Partecipazione associazionismo con Daria Jacopozzi