Parma, piazza gremita per lo sciopero generale: studenti e comunità palestinese in corteo

La manifestazioni pro Gaza indetta da USB in corteo da piazza Garibaldi fino alla Prefettura per chiedere la presa di posizione del Governo

di Tatiana Cogo

Nonostante la pioggia, piazza Garibaldi si è riempita di manifestanti in occasione dello sciopero generale di lunedì 22 settembre, indetto dall’Unione Sindacale di Base (USB) e che ha visto mobilitazioni in più di 70 città italiane.

In Emilia-Romagna, Parma ha risposto con forza: studenti delle scuole superiori, lavoratori e rappresentanti della Comunità palestinese hanno preso parte alla manifestazione. Dopo il concentramento nel cuore della città, il corteo si è spostato sotto la Prefettura, chiedendo una presa di posizione chiara del Governo italiano.

Lo sciopero, che si è svolto in contemporanea in decine di piazze italiane, è stato convocato per “rompere ogni collaborazione con lo stato di Israele, difendere Gaza e fermare il genocidio”, oltre che per dire no alla corsa al riarmo e alla guerra.

Il grido unanime della giornata è stato: “Blocchiamo tutto, con la Palestina nel cuore”.

