Parma, picchia e maltratta la moglie: 49enne denunciato e allontanato dalla famiglia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un uomo di 49 anni, di origini straniere, ritenuto, in base agli approfondimenti e alle verifiche svolte, il presunto responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie.

L’indagine, avviata a seguito di un intervento dei Carabinieri e della successiva querela presentata dalla vittima, ha portato all’allontanamento del 49enne dalla casa familiare con l’applicazione di un provvedimento urgente, che gli imponeva il divieto di avvicinarsi e di comunicare con la moglie in qualsiasi modo. Questo intervento è stato disposto dai militari intervenuti su autorizzazione della Procura della Repubblica di Parma.

La misura precautelare adottata rappresenta il culmine di una drammatica escalation di violenza domestica, che ha costretto la donna a vivere in uno stato costante di angoscia e paura.

Le indagini condotte con tempestività dai Carabinieri hanno fatto emergere un quadro inquietante di abusi e soprusi protratti nel tempo. Già nei mesi scorsi, il 49enne aveva manifestato ostilità in casa nei confronti della moglie, attraverso comportamenti aggressivi e minacciosi.

Proprio a causa di questi episodi, la donna si era recentemente rivolta ai Carabinieri di Parma Oltretorrente, sporgendo querela e esprimendo le proprie preoccupazioni.

Nonostante ciò, la situazione è degenerata: nei giorni scorsi, infatti, il 49enne si è reso nuovamente responsabile di una violenta aggressione. Il fatto decisivo che ha portato all’emissione del provvedimento di allontanamento è avvenuto nella mattina del 2 agosto, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta nell’abitazione della coppia, a seguito di una segnalazione da parte di personale sanitario già presente sul posto.

La donna, dopo essere stata malmenata e minacciata per motivi futili legati a ingerenze di coppia, è riuscita a contattare il 118 per chiedere assistenza sanitaria. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno rintracciato la vittima, visibilmente ferita e spaventata, e il marito, che si trovava ancora all’interno dell’abitazione. Scossa dagli eventi, la donna ha raccontato ai militari i soprusi subiti, ricevendo prontamente assistenza dai sanitari. Attraverso una ricostruzione dettagliata dell’accaduto, anche grazie alle testimonianze e a conversazioni e filmati conservati dalla donna sul proprio telefono cellulare, i Carabinieri hanno accertato i comportamenti violenti del 49enne. Per questo motivo, è stato disposto il suo allontanamento dalla casa con divieto di rientro, di avvicinarsi e di comunicare con la moglie, salvo autorizzazioni esplicite dell’Autorità Giudiziaria.

Dopo aver presentato un’ulteriore querela, la vittima ha portato alla denuncia del 49enne all’Autorità Giudiziaria.

È importante sottolineare che, allo stato attuale, l’uomo è solo gravemente indiziato di reato; la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero procedimento e potrà essere definita solo con l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto dei principi costituzionali