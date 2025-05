Parma più vicina all’Ucraina: richiesta per partecipare all’iniziativa “SUN4Ukraine”

Parma vuole essere più vicina all’Ucraina, fornendo un supporto concreto alle città del Paese da oltre due anni colpito dall’invasione russa. Per questo motivo l’Amministrazione, attraverso una Delibera di Giunta approvata di recente, ha deciso di proporre la propria candidatura a partecipare alle attività dell’iniziativa europea “SUN4Ucraine”.

A seguito della guerra la quasi totalità del territorio ucraino risulta gravemente danneggiato, per cui sarà necessaria un’opera di completa ricostruzione al termine del conflitto. Il progetto SUN4Ucraine si propone quindi di supportare 12 città (Chernihiv, Chernivtsi, Dnipro, Kalush, Kharkiv, Konotop, Kyiv, Mykolaiv, Novovolynsk, Pervomaisk, Vinnytsia e Zviahel) nella pianificazione della ricostruzione, condividendo con i tecnici ed amministratori locali conoscenze, competenze e progettualità incluse nei contratti climatici delle città coinvolte nella Missione 100 città intelligenti e ad impatto climatico zero.

Parma, il cui contratto climatico è stato approvato dalla Commissione Europea il 21 marzo dello scorso anno, ha accolto questa opportunità in maniera convinta, decidendo di presentare la propria candidatura per partecipare al programma di scambio organizzato dall’iniziativa.

Il programma SUN4Ucraine prevede una serie di attività di scambio di conoscenze per assistere le città ucraine nella progettazione di piani per la neutralità climatica e nell’integrazione di tali piani nelle loro strategie di ricostruzione, fornendo supporto tecnico e un programma di capacity building personalizzato per una condivisione delle esperienze delle città della Missione.

Se selezionata, Parma sarà abbinata ad una delle 12 città ucraine e supporterà passo per passo i tecnici condividendo le progettualità che la nostra città sta realizzando per raggiungere la neutralità climatica.

L’Assessore Gianluca Borghi, che nel corso della conferenza annuale della Missione 100 città tenutasi a Vilnius (Lituania) ha partecipato attivamente ad una sessione dedicata alla cooperazione tra città europee ed ucraine, ha commentato: “Avere la possibilità di aiutare concretamente la popolazione ucraina in un momento così drammatico della sua storia è un dovere che come Amministrazione sentiamo particolarmente urgente. Speriamo che con il nostro supporto, attraverso questo programma di collaborazione, sia possibile fornire nel tempo un risultato tangibile e duraturo, permettendo all’Ucraina di ricostruire le proprie città in maniera sostenibile e resiliente.”