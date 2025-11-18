Quotidiano online di Parma

Parma, preleva più di mille euro con un bancomat rubato: denunciato un 19enne

AndreaMarsiletti2

Una serata trascorsa con gli amici in un bar della città si è trasformata in un incubo per un 22enne parmigiano. Rientrato a casa a notte fonda, non si è accorto di aver perso il portafoglio contenente documenti, denaro e il bancomat. Solo al risveglio la scoperta: il conto corrente era stato svuotato.

I Carabinieri della Stazione Parma Oltretorrente, al termine di una articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 19enne di origini straniere, residente in un’altra provincia, ritenuto il presunto autore dell’indebito utilizzo della carta.

Il giovane derubato si era rivolto alla Stazione Carabinieri di Strada delle Fonderie alcuni mesi fa, segnalando che ignoti avevano utilizzato la sua carta per numerosi prelievi e pagamenti in diversi esercizi commerciali della città, per un totale superiore ai 1.000 euro. La documentazione fornita dalla banca evidenziava infatti prelievi da due sportelli ATM cittadini e pagamenti effettuati in vari locali.

Grazie alle indicazioni precise della vittima, i militari hanno acquisito le immagini delle videocamere installate presso le due agenzie bancarie: i filmati hanno immortalato un ragazzo che effettuava i prelievi con il bancomat rubato. I Carabinieri lo hanno riconosciuto subito: si trattava di un 19enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

