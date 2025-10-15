Parma, presentato il progetto “Scacco alla truffa”

Si è svolta presso la sala comune del condominio ACER di via dei Bersaglieri n. 11 la presentazione del progetto “Scacco alla truffa”, dedicato alla prevenzione e al contrasto delle truffe a domicilio e digitali. Hanno partecipato il Prefetto di Parma Antonio Lucio Garufi, il Questore della Provincia di Parma Maurizio Di Domenico, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma Ettore Brianti, la responsabile delle Autogestioni ACER Parma Paola Ambroggi e Benedetto D’Accardi Presidente ANCeSCAO.

Durante l’iniziativa sono stati offerti ai condomini e ai capi condomini ACER in autogestione suggerimenti e consigli utili per la prevenzione e il contrasto delle truffe a domicilio. In particolare, è stato sottolineato come le truffe non riguardino soltanto le persone anziane ma possano colpire cittadine e cittadini di ogni età e ha promosso un messaggio di collaborazione e consapevolezza, invitando tutti a essere parte attiva nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno. Gli anziani in particolare sono stati riconosciuti come protagonisti della sicurezza, collaborando con le Forze dell’Ordine e contribuendo a diffondere una cultura di attenzione, fiducia e solidarietà nella comunità.

Il Prefetto di Parma Antonio Lucio Garufi ha dichiarato: “Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto e lungimirante di come le Istituzioni possano unirsi per tutelare la sicurezza ed il benessere dei cittadini, contrastando efficacemente fenomeni fraudolenti che rappresentano un serio problema sociale e di sicurezza pubblica.

Il progetto si distingue per la sua capacità di integrare competenze, risorse e strumenti innovativi, favorendo una sinergia virtuosa tra enti territoriali. Grazie ad una strategia mirata di prevenzione, informazione ed intervento, Scacco alla Truffa non solo protegge i cittadini da inganni e truffe, ma contribuisce a costruire una comunità più consapevole e resiliente”.

“Scacco alla Truffa è un’iniziativa particolarmente meritoria a tutela delle persone anziane e delle fasce della popolazione più vulnerabili contro i raggiri e le truffe a domicilio, ma anche, ma anche digitali – ha commentato il Questore della Provincia di Parma Maurizio Di Domenico. Come Polizia di Stato aderiamo in modo convinto alla campagna di sensibilizzazione ad informare su questi odiosi delitti che, spesso oltre al danno patrimoniale, determinano conseguenze deleterie dal punto di vista psicologico con un calo dell’autostima nella vittima.

E’ importante ribadire che nessun Ente Pubblico, nessun operatore delle FF.OO, nessuna associazione privata si reca a casa per ricevere denaro o preziosi e che nell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento correlati ad acquisti on line o richieste on line, è opportuna la presenza e l’assistenza di familiari”.

“Oggi, con la presentazione del progetto Scacco alla Truffa, ribadiamo l’impegno del Comune di Parma nella tutela dei cittadini, in particolare delle persone più vulnerabili, contro le truffe a domicilio e digitali – ha affermato Ettore Brianti Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini per promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza”.

“È importante sottolineare che le truffe non colpiscono solo le persone anziane, ma possono riguardare chiunque – ha dichiarato Loretta Losi Presidente di ACER Parma. Per questo è fondamentale diffondere consapevolezza e responsabilità collettiva: ogni cittadina e cittadino può diventare protagonista nella prevenzione, collaborando con le Forze dell’Ordine e sostenendo i propri vicini. Per questo è particolarmente importante ringraziare la Polizia di Stato, per il costante aiuto e sostegno che si offre”.

Benedetto D’Accardi Presidente ANCeSCAO ha affermato: “Scacco alla Truffa, avviato nel 2022 in collaborazione con la Prefettura e il Comune di Parma, rappresenta uno dei progetti più significativi del nostro impegno a favore delle persone anziane. Fin dall’inizio abbiamo creduto nella forza della prevenzione e dell’informazione come strumenti di tutela e di prossimità: incontri nei centri anziani, momenti di confronto con le forze dell’ordine, campagne di sensibilizzazione che parlano un linguaggio semplice e diretto. Oggi, alla sua quarta edizione, il progetto conferma il valore della collaborazione tra istituzioni e cittadinanza attiva: un’alleanza che rafforza la sicurezza, la fiducia e la coesione sociale. Contrastare le truffe significa anche prendersi cura della dignità e della serenità dei cittadini più fragili, e questo rimane un obiettivo centrale per tutta la rete ANCeSCAO di Parma”.

L’iniziativa si è inserita nell’ambito del progetto Scacco alla truffa, nato dal Protocollo d’Intesa tra Comune e Prefettura di Parma e finanziato dal Fondo per la Prevenzione e il Contrasto delle Truffe agli Anziani, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale ANCeSCAO – Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti, con la Questura di Parma e con il Ministero dell’Interno.

Il progetto ha proseguito e rafforzato alcune azioni già avviate, come la realizzazione di una campagna informativa con le vignette di Gianluca Foglia, in arte Fogliazza, la collaborazione con ACER Parma per l’organizzazione di momenti informativi e divulgativi sulla prevenzione delle truffe con particolare attenzione alle cosiddette truffe in casa e la promozione di incontri formativi aperti a tutti i cittadini dedicati alle truffe digitali, organizzati in collaborazione con il progetto Parma Digitale+ e con il supporto della Polizia Postale.