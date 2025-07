Parma Promenade, 1,6 milioni per migliorare la viabilità tra la città e lo shopping resort

Parma Promenade, il primo shopping resort all’aperto dell’Emilia-Romagna che aprirà nel 2026, annuncia un investimento di 1,6 milioni di euro – reso possibile grazie alla joint venture tra Eurofund Group, società internazionale di investimento e sviluppo immobiliare, e Signal Capital – per ottimizzare i flussi di traffico, migliorare la sicurezza e l’estetica delle aree circostanti lo shopping resort e garantire un accesso più agevole.

Nello specifico, l’investimento, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Parma, si focalizza su alcuni interventi strategici per la viabilità, suddivisi tra un Accordo di Sponsorizzazione, ai sensi dell’Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, e opere ai sensi dell’Art. 56 dello stesso Decreto, che consente di intervenire su infrastrutture pubbliche con fondi propri. Per i seguenti lavori che inizieranno entro la fine di luglio, la joint venture è stata supportata da Studio Zanlari, Studio Ronda e Bird & Bird.

Miglioramento dell’illuminazione e creazione di aree verdi: nell’ambito dell’Accordo di Sponsorizzazione, presso la Strada Traversante Pedrignano e la Strada Nuova Naviglio saranno implementati nuovi sistemi di illuminazione stradale, create aree verdi e installata una segnaletica direzionale per Parma Promenade, contribuendo alla creazione di un ambiente più accogliente e sicuro.

Ampliamento e riqualificazione di Strada Nuova Naviglio. Questa arteria principale, che collega l’autostrada A1 direttamente a Parma Promenade, sarà l’oggetto principale dei significativi interventi di allargamento, inclusi l’attraversamento ferroviario e parti della strada stessa, per aumentare la capacità e il flusso del traffico.

“Con Parma Promenade vogliamo andare oltre la semplice creazione di spazi commerciali: miriamo a trasformare aree urbane esistenti generando un impatto tangibile, positivo e duraturo, a sviluppare progetti immobiliare capaci di integrarsi profondamente nel tessuto urbano e sociale. L’investimento di 1,6 milioni di euro che abbiamo deciso di effettuare va proprio in questa direzione ed è una chiara espressione del nostro impegno a lungo termine per la città e i suoi cittadini” – afferma Stéphane Hepburn, CEO di Eurofund Group Italy.

Parma Promenade, frutto dell’ambiziosa riqualificazione dell’ex centro commerciale di Parma, si estenderà su una superficie di oltre 52.000 mq, di cui 15.000 mq interamente dedicati al tempo libero e allo sport. Con 20 punti di ristoro e un’ampia offerta di intrattenimento pensata per ogni età – che spazia dal bowling, alla realtà virtuale e alle aree interattive al coperto, fino alla palestra e ai campi da padel all’aperto – Parma Promenade si propone di diventare il nuovo punto di riferimento della provincia con la sua offerta innovativa e unica che mixa svago e attività commerciale; un nuovo concetto di vivere al meglio il tempo libero.

Eurofund Group

Eurofund Group è un gruppo di investimento, sviluppo e gestione immobiliare con oltre 30 anni di esperienza sul mercato. Opera in Spagna, Portogallo, Regno Unito, Germania e Italia ed è strutturato in diverse linee di business: Eurofund Retail e Living, che comprende spazi di coliving, come Tribu a Londra, e progetti di senior living con il marchio Luana.

Tra i progetti più importanti della società figurano Puerto Venecia a Saragozza, premiato come miglior centro commerciale del mondo al MAPIC 2013, l’acquisizione di UBBO (ex Dolce Vita Tejo) a Lisbona, trasformato nel primo shopping resort del Portogallo, e l’acquisto di Silverburn, il principale centro commerciale di Glasgow, nel Regno Unito. A marzo 2024, Eurofund Group, in collaborazione con partner strategici, ha acquisito Islazul, il più grande centro commerciale di Madrid e pioniere della sostenibilità, che nel 2025 ha ottenuto la valutazione più alta nell’ambito della certificazione BREEAM®.

Nel 2022, la società ha fatto il suo primo ingresso in Italia con l’acquisizione di Parma Retail, in collaborazione con il suo partner strategico nel progetto, Signal Capital, per trasformarlo in Parma Promenade, un’attività che ha infine acquistato nel 2024. A luglio 2023, Eurofund Group ha ulteriormente ampliato la sua presenza in Europa con l’acquisizione del Rhein Ruhr Zentrum a Mülheim, in Germania, attraverso una joint venture con partner strategici.