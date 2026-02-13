Parma, prorogate al 21 febbraio le iscrizioni a Nidi e Scuole dell’Infanzia

Sono stati prorogati alle ore 20:00 del 21 febbraio 2026 i termini per la presentazione delle domande di iscrizioni ai Nidi e alle Scuole dell’infanzia per l’anno 2026/2027, a seguito di una disposizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Come presentare la domanda

Le iscrizioni vanno presentate solo in modalità online, con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). La compilazione delle domande deve avvenire attraverso il sito del Comune di Parma.

Per presentare la domanda per l’accesso ai servizi Nido d’Infanzia, Servizi integrativi e Sperimentali vai al link:

https://www.comune.parma.it/it/servizi/educazione-e-formazione/domanda-di-iscrizione-al-servizio-nidi-dinfanzia

Per presentare la domanda per le iscrizioni al Servizio Scuole d’Infanzia Comunali, Statali e Servizi Sperimentali 0/6 vai al link:

https://www.comune.parma.it/it/servizi/educazione-e-formazione/domanda-di-ammissione-al-servizio-scuole-dinfanzia

Per tutte le informazioni sui requisiti previsti, i bandi sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Parma, sezione Amministrazione, Documenti e dati, Bandi e Avvisi Pubblici, Avvisi pubblici.

Bando Nidi d’infanzia.

Bando Scuole dell’infanzia.

Possono presentare domanda le famiglie residenti nel Comune di Parma e anche quelle non residenti, ma in quest’ultimo caso verranno prese in considerazione dopo la collocazione delle prime. Inoltre, possono fare domanda le mamme in gravidanza, con data presunta del parto entro il 30 aprile 2026.

C’è la possibilità di annullare la domanda e di ripresentarla, entro la scadenza del bando, nel caso in cui si modifichino i requisiti e le condizioni degli utenti, considerando che questi criteri determinano il punteggio utile ai fini dell’ammissione in graduatoria e che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Una volta chiuso il bando potrà essere integrata la sola documentazione relativa a L.104/92, L.102/2009 e certificazioni specialistiche rilasciate da strutture pubbliche o private convenzionate esclusivamente riferite al bambino e alla bambina per cui si presenta la domanda, che determineranno variazioni nella collocazione della domanda in graduatoria.

Info

Per informazioni è possibile rivolgersi al contact center del Comune di Parma al numero 0521.40521, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:30, con orario continuato, e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

I cittadini e le cittadine che hanno bisogno di supporto per la procedura online di iscrizione possono rivolgersi ai Punti di Comunità e ai Punti di facilitazione digitale del progetto “Digitale facile”.