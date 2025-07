Parma protagonista a Macao al “2025 International Cities of Gastronomy Fest”

La Città Creativa UNESCO della Gastronomia di Parma è stata protagonista del “2025 International Cities of Gastronomy Fest”, che si è appena concluso, nell’ambito delle celebrazioni per la nomina di Macao come “Città della Cultura dell’Asia Orientale 2025”.

Promosso dal Macao Government Tourism Office, l’evento ha visto la partecipazione di 36 Città Creative UNESCO e ha rappresentato un’importante occasione di scambio culturale e gastronomico, con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e lo sviluppo sostenibile attraverso la cucina. Il tema dell’edizione 2025 ha posto l’attenzione sull’uso di spezie ed erbe aromatiche, elementi fondamentali della tradizione culinaria locale.

A rappresentare Parma sono stati Marco Bosi, Assessore con delega alla Città Creativa UNESCO, e Mario Marini, responsabile dell’Ufficio Marketing Territoriale e City Branding del Comune di Parma, che hanno preso parte alla Cerimonia di Apertura e all’International Gastronomy Forum del 14 luglio.

“La missione a Macao ci ha offerto l’opportunità di portare ancora una volta Parma e le sue eccellenze gastronomiche nel mondo – ha dichiarato l’assessore Marco Bosi. È stata anche l’occasione per rafforzare i legami con le altre Città Creative UNESCO e per rinnovare l’amicizia con Hong Kong, grazie all’incontro con il Console Generale d’Italia, Carmelo Ficarra. Da esperienze come questa si torna sempre arricchiti: il confronto con culture così diverse apre nuove prospettive e genera idee e progetti in linea con la visione e i valori della Rete UNESCO”.

Anche il Consorzio Parma Quality Restaurants faceva parte della delegazione, con la partecipazione dello chef Enrico Bergonzi, presidente del consorzio, accompagnato dalla personal chef Marisa Maffeo, che in passato ha collaborato col Laboratorio Aperto di Parma. Durante il City of Gastronomy Showcase, Bergonzi ha proposto due varianti creative della pasta fresca ripiena parmigiana, arricchite da erbe e spezie ispirate alla cucina macanese. Le ricette hanno unito sapientemente tradizione e contaminazione culturale, offrendo una sintesi del dialogo gastronomico tra Parma e Macao.

Enrico Bergonzi, presidente di Parma Quality Restaurants, ha commentato: “Partecipare ad eventi come questo permette di mettersi a confronto con colleghi chef provenienti da tutto il mondo e di conoscere da vicino culture alimentari molto diverse fra loro; questo è importantissimo per capire l’evoluzione che sta avendo la cucina a livello internazionale e per ricevere spunti utili a proiettare lo sguardo oltre i canoni della tradizione. All’interno della Rete UNESCO – continua Bergonzi – il posizionamento di Parma è sempre stato molto alto e questo è frutto del prezioso lavoro fatto dagli uffici competenti, unito all’indiscussa notorietà dei nostri prodotti tipici d’eccellenza. Ma non possiamo fermarci qui, il nostro lavoro come chef è fatto anche di innovazione e questo festival è stato una fonte di ispirazione continua”.

La missione si è conclusa a Hong Kong, dove la delegazione ha incontrato Carmelo Ficarra, Console Generale d’Italia nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong e in quella di Macao. “È stata un’occasione per rafforzare i rapporti istituzionali e promuovere all’estero le eccellenze del territorio della città e per guardare al futuro attraverso nuovi progetti di collaborazione utili ad avvicinare ulteriormente l’Italia e Parma a Hong Kong e Macao e viceversa ed a promuovere relazioni bilaterali e tradizioni storiche. C’è molto da fare in un contesto particolarmente ricettivo nei confronti del nostro Paese”, ha dichiarato il Console Generale, che ha invitato Parma ad essere presente ai prossimi appuntamenti già in calendario nella seconda parte dell’anno in settori di punta dell’export nazionale.