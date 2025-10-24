Parma protagonista ad Atene: la chef Nicole Zerbini porta la Food Valley all’Ambasciata d’Italia

La Food Valley di Parma conquista la Grecia grazie al talento e alla passione della chef Nicole Zerbini, consigliera del Gruppo Giovani Imprenditori di Ascom Parma e membro del Parma Quality Restaurants. In occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la Zerbini ha rappresentato l’eccellenza gastronomica parmense all’Ambasciata d’Italia ad Atene, con un evento dedicato ai sapori, alla cultura e alla tradizione del territorio.

L’iniziativa – “Parma Food Valley: The Culinary Experience with Chef Nicole Zerbini” – è nata grazie ai contatti sviluppati durante il viaggio studio ad Atene del gruppo Terziario Donna Ascom Parma lo scorso anno, a testimonianza di quanto la collaborazione e il networking tra imprese possano generare opportunità concrete di valorizzazione internazionale.

«Portare la cucina parmigiana nel cuore di Atene, davanti a un pubblico internazionale, è stato un grande onore e una responsabilità – ha dichiarato la chef Zerbini –. È la dimostrazione che la nostra rete sa creare occasioni vere di incontro e dialogo tra culture, attraverso la cucina e i valori condivisi della qualità e dell’autenticità».

L’Ambasciatore d’Italia in Grecia, Paolo Cuculi, ha sottolineato il valore dell’evento e il ruolo strategico dell’enogastronomia italiana nel Paese ellenico: «La Settimana della Cucina è un eccezionale veicolo di promozione del Made in Italy. Nel 2024 l’Italia ha esportato in Grecia oltre 800 milioni di euro di prodotti alimentari, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Cultura del buon cibo, stile di vita sano e tradizione uniscono da sempre Italia e Grecia».

Durante la serata, la chef Zerbini – affiancata dal collega Michele Buia – ha guidato gli ospiti in un percorso sensoriale tra i sapori simbolo di Parma, raccontando le storie, le persone e la passione che rendono unica la sua Food Valley.