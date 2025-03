Parma punta sull’agricoltura sostenibile: un sistema integrato per valorizzare il territorio

L’Amministrazione del Comune di Parma prosegue nel percorso per potenziare la sostenibilità e l’innovazione nel settore agricolo con la presentazione dell’Agenda 2025/2027 del Tavolo per l’Agricoltura. Il piano, sviluppato in sinergia con associazioni di categoria, aziende, Università ed esperti tecnici, mira a supportare il comparto agricolo attraverso politiche integrate che valorizzino le eccellenze locali, incentivino la transizione ecologica e aumentino la competitività delle imprese.

L’Agenda 2025/2027 del Tavolo per l’Agricoltura delinea una serie di interventi che promuovono pratiche agricole avanzate e una maggiore integrazione con le politiche energetiche. Tra i principali punti strategici spiccano l’introduzione dell’agricoltura 4.0, con l’impiego di tecnologie per ottimizzare le risorse e ridurre gli sprechi; il sostegno alle fonti rinnovabili, con particolare attenzione all’agrivoltaico, biogas e biometano; le iniziative per il risparmio idrico e il recupero della fertilità del suolo; gli incentivi per la biodiversità vegetale e animale, con il recupero delle razze autoctone; la promozione di canali alimentari alternativi e di mercato a chilometro zero, per favorire un rapporto diretto tra produttori e consumatori, e il rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, aziende agricole, centri di ricerca e formazione.

“Parma vuole essere un punto di riferimento a livello nazionale ed europeo per la transizione ecologica nel settore agricolo, assolutamente imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di Parma Climate Neutral e di vitale importante per l’economia di tutta la città” commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità. “L’agricoltura sostenibile non è solo una scelta ambientale, ma un fattore di crescita economica per le imprese del territorio. Il Comune di Parma si impegna a coordinare le istanze del settore agricolo nel quadro delle politiche urbane e regionali, promuovendo un dialogo continuo con le istituzioni e le realtà produttive locali. L’Agenda presenta oggi rappresenta un passo decisivo in questa direzione, con una visione integrata che unisce sostenibilità, innovazione e valorizzazione delle eccellenze locali”.

Uno degli strumenti chiave per la realizzazione di questi obiettivi è il Distretto Parma Bio Valley, una rete virtuosa che coinvolge agricoltori, trasformatori, associazioni, istituzioni e operatori del settore agroalimentare. Il distretto si pone l’obiettivo di incrementare la superficie biologica, migliorare la sostenibilità ambientale e facilitare l’accesso ai prodotti di qualità per la cittadinanza.

Tra le azioni previste per il potenziamento: miglioramento della commercializzazione delle produzioni agricole biologiche; sviluppo di buone pratiche agro-ecologiche per contrastare i cambiamenti climatici; potenziamento della logistica dei prodotti freschi attraverso il Centro Agroalimentare e Logistico di Parma (CAL) e la ReteBio; sensibilizzazione dei cittadini al consumo di prodotti biologici e agro-ecologici tramite visite aziendali e laboratori didattici; creazione di un marchio collettivo per i prodotti del Distretto.

I punti individuati nell’agenda sono 23, di seguito la lista completa: