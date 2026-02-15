Parma: rapina alla stazione, fermato un uomo. Donna denunciata per ricettazione

Un 35enne di nazionalità marocchina (P.G.), irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato fermato dalla Polizia di Stato per il reato di rapina aggravata consumata il 7 febbraio ai danni di un uomo di 65 anni, che camminava con l’ausilio di stampelle.

La vittima è stata avvicinata all’interno della stazione ferroviaria e, al rifiuto di consegnare denaro, l’aggressore le ha strappato con forza il portafoglio dalla tasca interna della giacca, allontanandosi subito dopo. Grazie alla videosorveglianza e all’immediata attivazione del dispositivo di ricerca da parte delle Volanti, il presunto responsabile è stato rintracciato in zona Barriera Repubblica ancora in possesso della somma sottratta, pari a 290 euro.

Poco distante, in via Emilia Est, una donna italiana residente a Massa Carrara è stata fermata con due carte bancomat, una Postepay Evolution e una carta Bancoposta appartenenti alla vittima: la donna è stata denunciata per ricettazione.

In considerazione della pericolosità sociale e del concreto pericolo di fuga, il cittadino straniero è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e associato alla Casa Circondariale di Parma, con convalida del fermo e custodia cautelare disposta dal Gip.