Parma, rapina con aggressione in un parcheggio a pagamento: 30enne denunciato

Nei giorni scorsi, al termine di una tempestiva attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 30enne straniero, senza fissa dimora in Italia, ritenuto il presunto responsabile di una rapina ai danni di un 40enne residente in provincia.

Secondo quanto ricostruito con precisione dagli inquirenti, l’episodio si è verificato intorno alle 21:30 del 16 ottobre scorso. Il 40enne, dopo aver parcheggiato la propria auto in un parcheggio a pagamento del centro città, si era recato al totem per effettuare il pagamento della sosta e poi fare rientro a casa.

In quel momento è stato avvicinato da un uomo che, senza esitazione, lo ha minacciato intimandogli di consegnare tutto il denaro in suo possesso. La vittima, impaurita, ha tentato di allontanarsi, ma è stata afferrata per un braccio dall’aggressore. Costretto dalla situazione, ha quindi estratto il portafogli e consegnato l’unica banconota da 20 euro che aveva con sé.

Pensando che l’episodio fosse terminato, il 40enne è stato invece colpito al volto con un pugno e nuovamente minacciato di consegnare altri oggetti di valore. Approfittando di un momento di distrazione dell’aggressore, è riuscito a fuggire e a rifugiarsi in un vicino minimarket, da dove ha immediatamente contattato le forze dell’ordine, osservando dalle vetrine la fuga del rapinatore.

Il giorno successivo, la vittima si è recata presso la caserma dei Carabinieri del proprio comune di residenza per sporgere denuncia, fornendo un resoconto dettagliato dei fatti e una descrizione accurata dell’uomo.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro — competenti per territorio — hanno avviato immediatamente le indagini. Grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area del parcheggio, i militari sono riusciti a ricostruire con chiarezza l’intera sequenza degli eventi, confermando pienamente la versione fornita dalla vittima.

Nonostante il tentativo del presunto responsabile di nascondere il volto con il cappuccio della giacca, i Carabinieri sono riusciti a identificarlo con certezza, riconoscendolo in un 30enne straniero già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio commessi recentemente in città.

L’attività investigativa, condotta con meticolosità, ha permesso di raccogliere gravi e concordanti elementi di prova a carico dell’uomo, che al termine delle indagini è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che l’indagato è, allo stato, soltanto gravemente indiziato di reato e che la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale, fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.